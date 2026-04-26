Rosyjskie ataki na Ukrainę: 3 ofiary, uderzenie w statek handlowy w Odessie

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
dzisiaj, 09:54
Rosyjskie ataki na Ukrainę. 3 ofiary, uderzenie w statek handlowy w Odessie
Co najmniej trzy osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukraina. Uderzono m.in. w port w Odessa, gdzie uszkodzono statek handlowy – poinformowały w niedzielę władze.

Rosja kontynuuje zmasowane ataki na terytorium Ukrainy. W ciągu ostatniej doby ostrzał objął kilka regionów kraju, powodując ofiary śmiertelne i zniszczenia infrastruktury, w tym portowej.

Ofiary i ranni po atakach w kilku regionach Ukrainy

Wiadomość o dwóch ofiarach śmiertelnych i czterech rannych przekazała administracja obwodu zaporoskiego w południowo-wschodniej Ukrainie. Rosja przeprowadziła tam 20 nalotów, atakując także z zastosowaniem dronów i artylerii.

W sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. „Wróg atakował cztery rejony obwodu bezzałogowcami i artylerią” – napisał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża. W obwodzie chersońskim rannych zostało siedem osób, a w charkowskim – cztery.

Zobacz również

Atak na port w Odessie i statek handlowy

Wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba poinformował o kolejnym ataku na infrastrukturę portową nad Morzem Czarnym. "W wyniku ataku uszkodzone zostały obiekty infrastruktury portowej i logistycznej" – przekazał. Celem był także statek handlowy pod banderą Palau. Według władz nikt z załogi nie odniósł obrażeń.

Skala ataków dronów [dane ukraińskiej armii]

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy Rosja użyła 144 dronów. Zestrzelono 124 z nich, jednak 19 bezzałogowców trafiło w cele w 11 lokalizacjach.

Zmiany od 1 maja 2026 r. w leczeniu pacjentów na NFZ. Dwa nowe zabiegi dotychczas płatne [Rozporządzenie z 27 marca 2026 r.]
Zmiany od 1 maja 2026 r. w leczeniu pacjentów na NFZ. Dwa nowe zabiegi dotychczas płatne [Rozporządzenie z 27 marca 2026 r.]
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
Źródło: PAP
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Powiązane
Islamabad maintains high-level security lockdown for anticipated US-Iran talks
Delegacja USA leci do Pakistanu. Przedstawiciele Iranu są już na miejscu. Będzie druga runda negocjacji pokojowych?
Węgry: Delegacja partii Tisza rozmawia w Brukseli o odblokowaniu funduszy UE
Oni też korzystają na blokadzie cieśniny Ormuz. 10-krotny wzrost cen
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Podwyżka cen paliw: +1,35 PLN na benzynie i +1,57 PLN na oleju napędowym. Wzrost ceny 1 litra paliwa w związku z wprowadzeniem ETS 2 (prognoza)
