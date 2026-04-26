Rosja kontynuuje zmasowane ataki na terytorium Ukrainy. W ciągu ostatniej doby ostrzał objął kilka regionów kraju, powodując ofiary śmiertelne i zniszczenia infrastruktury, w tym portowej.

Ofiary i ranni po atakach w kilku regionach Ukrainy

Wiadomość o dwóch ofiarach śmiertelnych i czterech rannych przekazała administracja obwodu zaporoskiego w południowo-wschodniej Ukrainie. Rosja przeprowadziła tam 20 nalotów, atakując także z zastosowaniem dronów i artylerii.

W sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. „Wróg atakował cztery rejony obwodu bezzałogowcami i artylerią” – napisał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża. W obwodzie chersońskim rannych zostało siedem osób, a w charkowskim – cztery.

Atak na port w Odessie i statek handlowy

Wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba poinformował o kolejnym ataku na infrastrukturę portową nad Morzem Czarnym. "W wyniku ataku uszkodzone zostały obiekty infrastruktury portowej i logistycznej" – przekazał. Celem był także statek handlowy pod banderą Palau. Według władz nikt z załogi nie odniósł obrażeń.

Skala ataków dronów [dane ukraińskiej armii]

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy Rosja użyła 144 dronów. Zestrzelono 124 z nich, jednak 19 bezzałogowców trafiło w cele w 11 lokalizacjach.