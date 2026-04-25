Oni też korzystają na blokadzie cieśniny Ormuz. 10-krotny wzrost cen

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 11:42
Efektem utrzymującej się od blisko dwóch miesięcy blokady cieśniny Ormuz jest ogromny wzrost cen za przepłynięcie przez Kanał Panamski. Cena za przepłynięcie jednego statku wzrosła 10-krotnie - informuje radio France Info.

Kanał Panamski podnosi ceny

Cztery miliony dolarów to kwota, którą wiele przedsiębiorstw płaci obecnie za przepłynięcie ich statków przez Kanał Panamski - poinformowała jego administracja. Wcześniej tranzyt jednego statku kosztował średnio 300-400 tys. dolarów, co znaczy, że cena wzrosła około dziesięciokrotnie.

W zwykłych warunkach przez Kanał Panamski przepływa około 6 proc. towarów w handlu światowym.

USA i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran, który w odpowiedzi prowadził uderzenia na państwa Zatoki Perskiej i praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, a USA wkrótce potem zablokowały irańskie porty. Obecnie trwa zawieszenie broni.

Blokada Ormuzu spowodowała wzrost cen paliw i nawozów na rynkach światowych. Przed wojną przez cieśninę transportowano od 20 do 45 proc. kluczowych środków do produkcji rolno-spożywczej oraz około jedną piątą światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Źródło: PAP
Tematy: iran 2026cieśnina OrmuzKanał Panamski
