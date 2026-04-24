Atak na cywilny statek na Morzu Czarnym. Rosja użyła dronów

oprac. Diana Bartosiuk
53 minut temu
Ukraina: Rosja zaatakowała cywilny statek na Morzu Czarnym
Ukraina: Rosja zaatakowała cywilny statek na Morzu Czarnym/Shutterstock
Jak w piątek podaje Administracja Portów Morskich Ukrainy, Rosja dronami zaatakowała cywilny statek, płynący bezpiecznym, ukraińskim korytarzem po wodach Morza Czarnego w kierunku Odessy. Statek został trafiony przez dwa bezzałogowce.

„Masowiec pod banderą Saint Kitts i Nevis, zmierzający do jednego z portów Wielkiej Odessy, został trafiony przez dwa bezzałogowce. Na pokładzie wybuchł pożar, który ugasiła załoga. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych” – przekazała portowa administracja w komunikatorze Telegram.

„To kolejna zbrodnia wojenna Rosji przeciwko światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu!”

– napisał na portalu X wicepremier Ukrainy Oleksiy Kuleba.

Statek miał płynąć w celu załadunku zboża. Wysłano łódź, która ma eskortować jednostkę.

To miał być bezpieczny szlak. Statek zaatakowany przez bezzałogowce

Ukraiński korytarz morski został wyznaczony w sierpniu 2023 r. jako względnie bezpieczny szlak żeglugowy na Morzu Czarnym w warunkach wojny z Rosją. Umożliwia on statkom handlowym na wejście i wyjście z portów ukraińskich w obrębie Odessy.

W 2025 r. korytarzem przewieziono prawie 169 mln ton ładunków. 100 mln ton było ładunkami przeznaczonego na eksport ukraińskiego zboża. Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Powiązane
Wołodymyr Zełenski
Ukraina chce zbudować własny system obrony przeciwlotniczej. Zełenski: „Będziemy współpracować z krajami europejskimi”
Ukraina zabiega o rozmowy pokojowe z Rosją
Zełenski chce rozmawiać z Putinem. Szef MSZ: poprosiliśmy Turcję o zorganizowanie spotkania
USA ukraińska armia pociski manewrujące Rusty Dagger
To może być przełom dla Ukrainy. F-16 pośle "Zardzewiały Sztylet" w serce Rosji
Zobacz
|
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
5 tys. zł kary za brak umowy w 2026. Ruszają masowe kontrole na posesjach w całej Polsce
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
