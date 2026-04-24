Atak na cywilny statek na Morzu Czarnym. Rosja użyła dronów

„Masowiec pod banderą Saint Kitts i Nevis, zmierzający do jednego z portów Wielkiej Odessy, został trafiony przez dwa bezzałogowce. Na pokładzie wybuchł pożar, który ugasiła załoga. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych” – przekazała portowa administracja w komunikatorze Telegram.

„To kolejna zbrodnia wojenna Rosji przeciwko światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu!”

– napisał na portalu X wicepremier Ukrainy Oleksiy Kuleba.

russian UAVs attacked a civilian merchant ship that was moving along the sea corridor to Odesa to load grain.



A fire broke out on board and the navigation system failed - the fire was extinguished by the crew. A boat was sent to escort the ship.



Fortunately, no one was… — Oleksii Kuleba (@OleksiiKuleba) April 24, 2026 Rozwiń

Statek miał płynąć w celu załadunku zboża. Wysłano łódź, która ma eskortować jednostkę.

To miał być bezpieczny szlak. Statek zaatakowany przez bezzałogowce

Ukraiński korytarz morski został wyznaczony w sierpniu 2023 r. jako względnie bezpieczny szlak żeglugowy na Morzu Czarnym w warunkach wojny z Rosją. Umożliwia on statkom handlowym na wejście i wyjście z portów ukraińskich w obrębie Odessy.

W 2025 r. korytarzem przewieziono prawie 169 mln ton ładunków. 100 mln ton było ładunkami przeznaczonego na eksport ukraińskiego zboża. Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)