Ponad połowa Polaków na prezenty ślubne i komunijne przeznaczy więcej pieniędzy

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 10:03
W 2026 roku wydamy więcej na prezenty z okazji komunii i ślubu
W 2026 roku ponad połowa Polaków planuje do koperty na prezent wręczany z okazji ślubu lub komunii włożyć więcej pieniędzy. 38 proc. osób chce w ten sposób zrekompensować wyższe koszty organizacji przyjęcia.

Większość, bo 55 proc. Polaków zwiększyło kwoty, które wkładają do koperty, wybierając się na wesele lub komunię - wynika z badania Santander Consumer Banku. Dodano, że 38 proc. badanych, którzy się na to zdecydowali, chciało zrekompensować wyższe koszty uroczystości.

Jak wskazano w publikacji opisującej badanie, 38 proc. badanych, którzy zwiększyli kwoty wkładane do koperty chciało wyrównać wzrost cen i wyższy koszt tzw. talerzyka, a 17 proc. zrobiło to, bo - dzięki lepszej sytuacji finansowej - może sobie pozwolić na hojniejszy upominek.

Osoby, które nie zdecydowały się na zwiększenie kwoty prezentu, najczęściej argumentują, że ich zarobki nie wzrosły - tak wskazało 23 proc. badanych. Ponadto 14 proc. uważa, że od wartości prezentu ważniejsza jest „obecność i gest”, a 2 proc. badanych, zamiast gotówki, zaczęło wręczać prezenty rzeczowe.

Im bliższy stopień pokrewieństwa, tym droższy prezent

Przy ustalaniu wartości tzw. koperty 47 proc. respondentów kieruje się stopniem pokrewieństwa, tj. im bliższa rodzina, tym kwota jest wyższa. 39 proc. wskazało jednak na obecne możliwości finansowe, 30 proc. próbuje oszacować koszty gościny na uroczystości, a 20 proc. dostosowuje wysokość podarunku do planów innych członków rodziny. Ponadto 7 proc. szuka informacji na temat wysokości prezentu w sieci, a 5 proc. ma stałą kwotę, którą zawsze wręcza w kopercie.

Jednocześnie udział w rodzinnych uroczystościach zmusza 45 proc. Polaków do rezygnacji z innych wydatków lub odłożenia ich w czasie. Z kolei 16 proc. ankietowanych w ciągu ostatniego roku odmówiło udziału w uroczystości rodzinnej ze względu na zbyt wysokie koszty prezentu lub w związku z kosztami dojazdu lub ubioru. Ponadto 38 proc. ankietowanych, którzy skorzystali z zaproszenia wskazało, że przy podejmowaniu decyzji nie kalkulowali kosztów.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych 1000 Polaków.

Źródło: PAP
