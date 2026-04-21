Polacy nie chcą waloryzacji 800 plus? Oto wyniki sondażu

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 10:37
Kwota 800 plus powinna wzrosnąć?/Shutterstock
Sondaż Instytutu Badań Pollster nie pozostawia złudzeń: mniej niż połowa Polaków popiera pomysł waloryzacji świadczenia wychowawczego. Aż 61 proc. ankietowanych jest przeciwnych podwyżce 800 plus.

W kwietniu mija 10 lat od wprowadzenia programu „Rodzina 800 plus” (wcześniej: „Rodzina 500 plus”). W ciągu tej dekady nastąpiła jedna podwyżka świadczenia, jednak zdaniem części rodziców kwota 800 plus powinna być waloryzowana częściej, ponieważ siła nabywcza pieniądza spada. Dziś za kwotę 800 zł można kupić zdecydowanie mniej niż przed dwoma laty, gdy nastąpiła podwyżka świadczenia.

Polacy nie chcą podniesienia kwoty 800 plus

Instytut Baadań Pollster zapytał Polaków, czy chcieliby zwiększenia kwoty świadczenia. Odpowiedzi ankietowanych mogą być zaskoczeniem, bo aż 61 proc. badanych jest przeciwnych podwyżce świadczenia 800 plus do kwoty 1000 zł. Jedynie 39 proc. Polaków chce, by w ramach comiesięcznego świadczenia otrzymywać nie 800, ale 1000 zł.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 2 i 3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.

Zmiany w wypłatach 800 plus. Do końca kwietnia trzeba złożyć wniosek

Zmiany w programie Rodzina 800 plus

Program wystartował 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. By otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko trzeba było spełniać kryterium dochodowe.

Od lipca 2019 roku 500 plus przysługiwało już także na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Program stał się powszechny, w kolejnych latach obsługę przejął ZUS (wcześniej przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmowały się samorządy). Obecnie wniosek o 800 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie, pieniądze wypłacane są na konto, nie ma możliwości wypłaty gotówki.

Od lutego 2026 roku wypłata 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR została uzależniona od tego, czy rodzic dziecka pozostaje aktywny zawodowo i czy dziecko realizuje obowiązek szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. ZUS nie wypłaca też świadczenia na dzieci, które zamieszkują na terenie innego państwa.

Źródło: PAP
