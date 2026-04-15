Nowy okres świadczeniowy zaczyna się wprawdzie dopiero 1 czerwca 2026, jednak już teraz należy złożyć wniosek o świadczenie. Tylko składając wniosek o 800 plus do końca kwietnia można liczyć na ciągłość wypłat.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Rodzice, którzy od lat pobierają 800 plus zdążyli już przywyknąć do tego, że co roku wiosną należy złożyć nowy wniosek o 800 plus. Wnioski na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027) można składać już od 1 lutego. Obecnie możliwe jest to wyłącznie drogą elektroniczną (przez eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia).

By nie mieć przerwy w wypłacie świadczenia, wniosek o 800 plus należy złożyć do 30 kwietnia. Czasu zostało więc niewiele, bo dokładnie dwa tygodnie. Złożenie wniosku o 800 plus może skutkować przerwą w wypłacie świadczenia.

Wniosek o 800 plus po terminie - czy świadczenie przyjdzie z wyrównaniem?

To zależy od terminu złożenia wniosku. Złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w maju lub w czerwcu może skutkować opóźnieniem w wypłacie świadczenia, jednak 800 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem za czerwiec. W maju 800 plus przyjdzie w standardowym terminie (do 31 maja 2026 trwa okres świadczeniowy, na który wnioski zostały już złożone).

Spóźnienie się z wnioskiem o miesiąc czyli złożenie wniosku o 800 plus dopiero w lipcu lub w późniejszych miesiącach będzie skutkować utratą świadczenia za czerwiec, lipiec itd. To dlatego lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy.

Przykład Złożenie wniosku o 800 plus pozbawi czerwcowej wypłaty świadczenia. Pierwszy przelew (za lipiec) najprawdopodobniej na konto przyjdzie najpóźniej do końca września.

Program 800 plus skierowany jest do rodziców wszystkich dzieci w Polsce. Wsparcie finansowe wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodu. Wnioski składa się wyłącznie online do ZUS, a świadczenie przyznawane jest na roczne okresy: od 1 czerwca do 31 maja, dlatego trzeba je odnawiać co roku. Kluczowe jest złożenie wniosku do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat: do końca czerwca można jeszcze otrzymać pieniądze z wyrównaniem. Program jest jednym z głównych elementów polityki prorodzinnej państwa i ma na celu wsparcie budżetów domowych oraz wychowania dzieci.