Forsal logo

Ile Polacy wydadzą w majówkę? Podali konkretne kwoty. Tak ograniczamy wydatki

oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:12
Ile Polacy planują wydać w weekend majowy?
Co czwarty Polak nie planuje żadnych wydatków na tegoroczną majówkę. Co piąty zamierza zmieścić się w budżecie, który nie przekracza kwoty 300 zł. Tylko niewielki odsetek Polaków planuje wydać n długi weekend majowy więcej niż 1000 zł.

Połowa Polaków nie ma jeszcze planów na majówkę

Zgodnie z publikacją opisującą badanie Barometr Providenta 40,9 proc. ankietowanych nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na tegoroczną majówkę, a wyjazdy zagraniczne planuje 2 proc. osób. 17,3 proc. chce spotkać się z rodziną lub znajomymi, a 10,3 proc. zaprosi bliskich do siebie.

Zaznaczono, że majówkowe plany z bieżących dochodów sfinansować zamierza 60,7 proc. ankietowanych, co piąty planuje sięgnąć do oszczędności. Do wykorzystania w tym celu kart kredytowych i pożyczek przyznaje się odpowiednio: 3,2 proc. oraz 0,8 proc.

Tyle wydamy w weekend majowy. 15 proc. Polaków ograniczy wydatki

Z badania wynika również, że 31 proc. respondentów planuje wydać na majówkę podobną kwotę jak w ubiegłym roku, a niemal 15 proc. chce ograniczyć wydatki.

Najpopularniejszą formą spędzania czasu w majowy długi weekend będzie, według ankietowanych, odpoczynek na świeżym powietrzu (49,4 proc. wskazań), grillowanie (34 proc.) oraz spacery (30,9 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków w marcu 2026 r.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIle Polacy wydadzą w majówkę? Podali konkretne kwoty. Tak ograniczamy wydatki »
Tematy: wydatkifinanse polakówmajówka
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj