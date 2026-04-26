Emeryci, renciści oraz osoby ubiegające się o świadczenia – w tym świadczenie wspierające – mogą upoważnić inną osobę do reprezentowania ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rozwiązanie to najczęściej wybierają osoby, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie załatwiać spraw urzędowych. Pełnomocnikiem nie musi być członek rodziny – kluczowe jest zaufanie.

Formularz ZUS PEL: jak udzielić pełnomocnictwa?

Aby ustanowić pełnomocnika, należy wypełnić formularz ZUS PEL dostępny na stronie ZUS oraz na platformie eZUS. Dokument wymaga podania danych osoby udzielającej pełnomocnictwa (m.in. PESEL, adres, numer telefonu) oraz danych pełnomocnika. W formularzu trzeba także określić zakres uprawnień, czyli wskazać, jakie sprawy pełnomocnik będzie mógł załatwiać.

ZUS: zakres pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może dotyczyć jednej konkretnej sprawy, np. odbioru korespondencji lub uzyskania świadczenia, ale może też obejmować wszystkie sprawy w ZUS. Wyjątek stanowi reprezentowanie płatnika składek podczas kontroli – w takim przypadku konieczne jest wypełnienie formularza PEL-K. Pełnomocnik może również działać elektronicznie – składać wnioski przez eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, nawet jeśli senior nie ma własnego konta.

Aby pełnomocnik mógł załatwiać wszystkie sprawy oraz odbierać korespondencję (z wyjątkiem deklaracji PIT), należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Dodatkowo można przyznać mu dostęp do konta na eZUS, co umożliwia pełną obsługę spraw online. Jeśli w dokumencie nie wskazano terminu, pełnomocnictwo obowiązuje od momentu jego złożenia w ZUS aż do odwołania. Można je cofnąć w dowolnym czasie, składając formularz ZUS PEL-O.

Pełnomocnictwo: jak złożyć dokument w ZUS

Formularz pełnomocnictwa można:

złożyć osobiście w placówce ZUS,

wysłać pocztą,

przekazać elektronicznie przez eZUS (z podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub e-dowodem).

Dokument może dostarczyć także inna osoba, pod warunkiem że został wcześniej podpisany przez udzielającego pełnomocnictwa.