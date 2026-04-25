Coraz więcej stulatków. Już tylu Polakom ZUS wypłaca świadczenie honorowe

oprac. Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 10:58
Liczba osób pobierających świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat systematycznie rośnie – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało kilka tysięcy seniorów w całym kraju. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu i na Śląsku.

Świadczenie honorowe zwane też emeryturą honorową wypłacane jest po ukończeniu 100 lat. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.

Rośnie populacja stulatków. To już ponad 4 tysiące osób

Z najnowszego zestawienia przygotowanego przez ZUS wynika, że populacja stulatków w Polsce systematycznie rośnie. W ciągu ostatniego półrocza grono osób uprawnionych do specjalnego dodatku powiększyło się o ponad 300 seniorów.

Jeszcze pod koniec września 2025 r. świadczenie honorowe pobierało 3863 najstarszych Polaków, w grudniu liczba ta przekroczyła próg 4 tys., a według stanu na koniec marca 2026 r. osiągnęła poziom 4179 świadczeniobiorców.

Trend ten wyraźnie widać na przykładzie Podkarpacia, gdzie obecnie dodatek otrzymuje 178 osób, podczas gdy pod koniec 2022 r. było ich 117.

ZUS doda do emerytury prawie 370 zł. Wystarczy spełnić jeden z warunków
Świadczenie honorowe 2026 - statystyki

Z najnowszych danych wynika, że najwięcej osób pobierających świadczenie honorowe z ZUS mieszka w województwach: mazowieckim (724 osoby), śląskim (436 osób), dolnośląskim (399 osób). Najmniej świadczeniobiorców odnotowano w województwach: opolskim (76), lubuskim (87) oraz podlaskim (109).

Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu, podkreśla, że od 2025 roku sytuacja prawna najstarszych seniorów jest znacznie korzystniejsza niż w ubiegłych dekadach. Przez ponad pół wieku wysokość tzw. emerytury honorowej była przypisana do daty setnych urodzin jubilata i pozostawała niezmienna do końca jego życia.

„Powodowało to różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń pomiędzy osobami, które w różnych latach je otrzymywały, ponieważ raz ustalona kwota nie podlegała waloryzacji” – wyjaśnia rzecznik.

O te pieniądze mogą wnioskować osoby 65+. Lista dodatków i świadczeń
Nowe regulacje ustawowe zlikwidowały ten mechanizm. „Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat. Obecnie wynosi ona 6938,92 zł brutto, a kwota ta będzie się zwiększać każdego roku dzięki waloryzacji” – dodaje Dyląg.

Komu przysługuje świadczenie honorowe? Czy trzeba składać wniosek?

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu po ukończeniu 100 lat. Osobom, które pobierają już emeryturę lub rentę, dodatek przyznawany jest z urzędu. „Oznacza to, że nie muszą one składać żadnego wniosku. Decyzję o przyznaniu pieniędzy senior otrzyma z instytucji, która wypłaca mu podstawowe świadczenie” – informuje ZUS.

Złożenie wniosku (formularz ESH) jest konieczne jedynie w przypadku stulatków, którzy nie mają prawa do emerytury ani renty. Muszą oni jednak wykazać, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce.

Oprócz ZUS specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłacają również KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne.

kal1.png
Źródło: PAP
ZUS na nowo oblicza wysokość emerytur. Będą wyraźnie niższe. O ile?
Wyrok TK w sprawie ustalania wysokości emerytury otwiera drogę do ponownego jej przeliczenia
Seniorze, możesz pobierać zaniżoną emeryturę. Wyrok TK umożliwia jej ponowne przeliczenie
400 zł dla seniorów. Trzeba złożyć wniosek
400 zł dla tych, którzy skończyli 65 lat. Ruszył nabór wniosków o bon dla seniora
Zobacz
|
Rosja odkrywa karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja odkrywa karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
