Coraz więcej stulatków. Już tylu Polakom ZUS wypłaca świadczenie honorowe

Świadczenie honorowe zwane też emeryturą honorową wypłacane jest po ukończeniu 100 lat. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.

Rośnie populacja stulatków. To już ponad 4 tysiące osób

Z najnowszego zestawienia przygotowanego przez ZUS wynika, że populacja stulatków w Polsce systematycznie rośnie. W ciągu ostatniego półrocza grono osób uprawnionych do specjalnego dodatku powiększyło się o ponad 300 seniorów.

Jeszcze pod koniec września 2025 r. świadczenie honorowe pobierało 3863 najstarszych Polaków, w grudniu liczba ta przekroczyła próg 4 tys., a według stanu na koniec marca 2026 r. osiągnęła poziom 4179 świadczeniobiorców.

Przykład Trend ten wyraźnie widać na przykładzie Podkarpacia, gdzie obecnie dodatek otrzymuje 178 osób, podczas gdy pod koniec 2022 r. było ich 117.

Świadczenie honorowe 2026 - statystyki

Z najnowszych danych wynika, że najwięcej osób pobierających świadczenie honorowe z ZUS mieszka w województwach: mazowieckim (724 osoby), śląskim (436 osób), dolnośląskim (399 osób). Najmniej świadczeniobiorców odnotowano w województwach: opolskim (76), lubuskim (87) oraz podlaskim (109).

Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu, podkreśla, że od 2025 roku sytuacja prawna najstarszych seniorów jest znacznie korzystniejsza niż w ubiegłych dekadach. Przez ponad pół wieku wysokość tzw. emerytury honorowej była przypisana do daty setnych urodzin jubilata i pozostawała niezmienna do końca jego życia.

„Powodowało to różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń pomiędzy osobami, które w różnych latach je otrzymywały, ponieważ raz ustalona kwota nie podlegała waloryzacji” – wyjaśnia rzecznik.

Nowe regulacje ustawowe zlikwidowały ten mechanizm. „Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat. Obecnie wynosi ona 6938,92 zł brutto, a kwota ta będzie się zwiększać każdego roku dzięki waloryzacji” – dodaje Dyląg.

Komu przysługuje świadczenie honorowe? Czy trzeba składać wniosek?

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu po ukończeniu 100 lat. Osobom, które pobierają już emeryturę lub rentę, dodatek przyznawany jest z urzędu. „Oznacza to, że nie muszą one składać żadnego wniosku. Decyzję o przyznaniu pieniędzy senior otrzyma z instytucji, która wypłaca mu podstawowe świadczenie” – informuje ZUS.

Ważne Złożenie wniosku (formularz ESH) jest konieczne jedynie w przypadku stulatków, którzy nie mają prawa do emerytury ani renty. Muszą oni jednak wykazać, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce.

Oprócz ZUS specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłacają również KRUS oraz resortowe zakłady emerytalne.