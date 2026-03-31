Francuski generał Dominique Tardif ostrzegł, że Rosja może w najbliższych latach sprawdzić gotowość NATO do obrony. Wskazał, że Sojusz musi przygotować się na nowe realia wojny zarówno pod względem zapasów uzbrojenia, jak i sposobów walki.

Reklama

"Nie jest niemożliwe, że Rosja będzie testować zdolność NATO do reagowania, gdy Amerykanie będą podejmować działania czy mieć zainteresowania poza Europą" - powiedział Tardif dla "Liberation". Uznał, że taki moment mógłby nastąpić "między 2028 i 2029 rokiem", w okresie zmiany administracji USA, gdy Rosja odnowi swoje zdolności po przerwaniu walk w Ukrainie.

Francuski generał zauważył, że "obecny konflikt na Bliskim Wschodzie dowodzi po raz kolejny, że wojna pochłania dużo pocisków". Podkreślił, że armia francuska musi działać w kierunku utworzenia zapasów na wypadek konfliktu o dużej intensywności.

Zwrócił uwagę, że kraje bałtyckie nie mają myśliwców, a więc "w razie problemu" siły lotnicze krajów zachodnich będą "na pierwszej linii wschodniej flanki". Generał mówił o roli armii francuskiej w ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, jakie w razie rozejmu miałaby zapewnić "koalicja chętnych". Wyjaśnił, że Francja odpowiadać będzie za "komponent powietrzny".

Francja wzmacnia obecność na Bliskim Wschodzie. Rafale w akcji

Tardif powiedział też, że zgodnie z porozumieniami łączącymi Francję z partnerami na Bliskim Wschodzie zaangażowała ona zasoby, jakie ma w bazach w tym regionie. Francuskie samoloty Rafale zestrzeliwują w razie potrzeby irańskie drony, do wsparcia skierowano także środki systemy obrony powietrznej SAMPT/T i zasoby logistyczne. Generał podkreślił, że są to działania obronne.

Przyznał, że w walce z dronami Rafale nie są najskuteczniejsze i armia pracuje nad obniżeniem kosztów (ze względu na wysoki koszt używanych przez Rafale pocisków MICA - przyp. red.). Jednym ze sposobów są "drony-zabójcy", tj. zwalczające inne drony.