Trwa trzęsienie ziemi na rynku mieszkań. Najnowsze dane zaskakują

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:40
W miastach wojewódzkich od początku 2026 roku ceny najmu mieszkań spadają co miesiąc o ok. 1 proc. - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Otodom. Średni koszt wynajmu wynosi 3,5 tys. zł. Najdroższa jest Warszawa, gdzie cena sięga przeciętnie 4,8 tys. zł.

Z danych Otodom wynika, że w styczniu przeciętny koszt najmu wynosił 3,6 tys. zł miesięcznie, a w marcu spadł do 3,5 tys. zł. Najdroższym miastem jest Warszawa, gdzie średnia cena za wynajem mieszkania wynosi 4,8 tys. zł. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że to znacząca różnica względem drugiego w zestawieniu Trójmiasta, gdzie średni koszt najmu jest o 1,7 tys. zł niższy i wynosi 3,1 tys. zł.

Trzęsienie ziemi na rynku mieszkań w Polsce. Spadają ceny najmu

W ubiegłym miesiącu korekta stawek dotyczyła sześciu z siedmiu największych miast w Polsce – Katowic, Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia - wskazał Paweł Jarząbek z Otodom. Wyjątkiem była Łódź. Tam czynsze utrzymały się na stałym poziomie, tj. 2,3 tys. zł.

„Patrząc poza największą 'siódemkę', najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tys. zł miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 proc., idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach” - czytamy.

Na koniec marca liczba ogłoszeń wynajmu mieszkania w serwisie Otodom wyniosła 25,4 tys., co oznacza wzrost o około 4 proc. miesiąc do miesiąca i o 1,8 tys. względem końca stycznia. W marcu, w porównaniu z lutym, najwyższe przyrosty odnotowano w Olsztynie (o 18 proc.), Rzeszowie (o 14 proc.) oraz Bydgoszczy (o 13 proc.).

Liczba ofert zwiększyła się też w Łodzi (o 10 proc.), Katowicach (o 7 proc.), we Wrocławiu (o 6 proc.), w Warszawie (o 5 proc.) i Poznaniu (o 3 proc.). Natomiast spadła liczba ogłoszeń w Gdańsku (o 10 proc.), a także w Krakowie, gdzie ubyło 2 proc. ofert.

W publikacji zwrócono uwagę, że niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 40 m2.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
