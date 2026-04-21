Polskie miasto inwestuje w mieszkania komunalne. Chce udostępnić 99 nowych mieszkań

- Powiększamy zasób mieszkań komunalnych. Nowy budynek powstanie przy ulicy Wrońskiej - powiedział zastępca prezydenta Lublina Tomasz Fulara podczas podpisania we wtorek w Lublinie umowy na budowę mieszkań z wykonawcą.

W Lublinie powstanie 99 nowych mieszkań komunalnych

W Lublinie przy ul. Wrońskiej powstanie dziewięciokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się w sumie 99 mieszkań o powierzchni od 49 mkw. do 65 mkw. Będą to 54 mieszkania dwupokojowe i 45 mieszkań trzypokojowych, po 11 na każdej z kondygnacji.

Wokół budynku zaplanowany jest parking na 55 miejsc, w tym pięć dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną chodniki, plac zabaw, wiata śmietnikowa. Na dachu ma być instalacja fotowoltaiczna, z której energia zasili części wspólne budynku, w tym windy. Budynek ma być gotowy latem 2028 r.

Inwestycję zrealizuje spółka Baudziedzic z Głogowa Małopolskiego, wyłoniona w przetargu. Koszt inwestycji to 32,3 mln zł brutto. Miasto uzyskało na ten cel wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, które pokrywa 80 proc. kosztów.

Miasto poszerza zasób lokali komunalnych

Fulara przypomniał, że jeszcze w tym roku do użytku oddanych zostanie 121 nowych mieszkań komunalnych przy ul. Królowej Bony na osiedlu Felin. Budowane są tam trzy budynki o łącznej powierzchni ponad 5,2 tys. mkw. 10 lokali będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość tej inwestycji wynosi blisko 44 mln zł, w tym 35 mln zł stanowi bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat BGK.

- Sprawdzamy też kolejne lokalizacje, gdzie mogłyby powstać następne inwestycje mieszkaniowe, ale też remontujemy istniejące lokale - zaznaczył z-ca prezydenta Lublina.

Przykład Planowana jest też m.in. przebudowa oficyny przy ul. Lubartowskiej 27., gdzie powstanie sześć mieszkań komunalnych, w tym jedno przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Fulara dodał, że zwiększa się też zasób mieszkań na wynajem instytucjonalny. Obecnie trwa weryfikacja zdolności czynszowej przyszłych najemców mieszkań wybudowanych przy ul. Krochmalnej, a także przygotowania do zawarcia umów w ramach programu „Mieszkanie na Start” z dopłatami BGK. Wpłynęło 385 wniosków, a ostateczna liczba najemców zostanie określona po uruchomieniu dopłat i podpisaniu umów z BGK.

Setki rodzin czekają na mieszkania komunalne

Dyrektor Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin Ewa Lipińska powiedziała, że obecnie na mieszkanie komunalne w Lublinie czeka około 300 rodzin, a około 150 - na zamianę, czyli na poprawę warunków mieszkaniowych. Do nowo wybudowanych mieszkań mają być skierowane głównie rodziny z dziećmi, oczekujący na zamianę mieszkania. - Będą to najemcy sprawdzeni – zaznaczyła.

W zasobach miasta jest około ośmiu tys. mieszkań komunalnych, a czas oczekiwania na takie mieszkanie to średnio 6-7 lat.