Najdroższa metropolia w Polsce? To oczywiście stolica

Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, w rankingu pięciu najdroższych metropolii pod względem cen mieszkań prowadzi Warszawa z ceną ponad 19,5 tys. zł za mkw. Najwyższe ceny dominują w dzielnicy Śródmieście, gdzie za mkw można zapłacić do ponad 40 tys. zł oraz na Woli, gdzie najwyższe stawki przekraczają 32 tys. zł/mkw.

Reklama

Przykład Najtaniej jest na Białołęce, w Wawrze i Rembertowie - tam średnie stawki przyjmują wartości około 13,5 tys. zł/mkw. Białołęka, według raportu, pozostaje najtańszą lokalizacją pod względem cen mieszkań.

Reklama

Reklama

Ile kosztują mieszkania w Trójmieście?

Na drugim miejscu w rankingu cen mieszkań uplasowało się Trójmiasto. Za mkw należy tam zapłacić średnio ponad 17,7 tys. zł. Tam najtańszymi rejonami są Orunia Górna–Gdańsk Południe oraz Jasień, gdzie średnie ceny wynoszą odpowiednio około 11,4 tys. zł/mkw i 12,3 tys. zł/mkw.

Najbardziej konkurencyjne ceny w tej metropolii oferuje Gdynia, gdzie w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino oraz w Wielkim Kacku cena za mkw utrzymuje się na poziomie około 10,6 tys. zł.

Ile zapłacimy za mieszkanie w Krakowie?

Średnia cena za metr w Krakowie wynosi prawie 17 tys. zł. W zestawieniu dzielnic najtańsze mieszkania znajdują się głównie w Podgórzu, gdzie jak podkreślono w raporcie można znaleźć pojedyncze oferty w cenie poniżej 10 tys. zł/mkw oraz do 12 tys. zł/mkw.

Ceny nowych mieszkań we Wrocławiu

We Wrocławiu najtańsze ceny lokali utrzymują się na poziomie 10 tys. zł/mkw. Podobnie jak w innych metropoliach, liczba tych mieszkań jest niewielka. W przypadku Wrocławia tanie mieszkania stanowią 2 proc. dostępnej oferty. Znajdują się w dzielnicy Fabrycznej, Psim Polu oraz na Krzykach. Średnia cena za metr w tym mieście wynosi ponad 15,2 tys. zł.

Mieszkania w Poznaniu nawet poniżej 10 tys. zł za m2

Najtańszy w zestawieniu metropolii jest Poznań, gdzie ceny mieszkań wynoszą średnio 14,1 tys. zł/mkw. Najtańsze lokale, w cenie poniżej 10 tys. zł za metr stanowią 5 proc. całej oferty, a najwięcej z nich znajduje się na Starym Mieście. Najtańszymi dzielnicami, z ceną za metr około 13,5 tys. zł, są Jeżyce i Grunwald.

Średnie ceny w najtańszych dzielnicach w najdroższych metropoliach wahają się na poziomie 13 tys. zł. Najniższe są w Trójmieście, gdzie najtańsze są gdyńskie dzielnice.

Jak podkreślono w raporcie, ceny mieszkań w największych miastach biją rekordy, co powoduje zmiany w strukturze najtańszych lokalizacji.

Obszary peryferyjne, które jeszcze kilka lat temu były traktowane jako mniej atrakcyjne, dziś rozwijają się najszybciej i często stanowią jedyną realną alternatywę dla młodych kupujących. Ci, którzy analizują rynek szerzej i są gotowi wyjść poza najbardziej oczywiste kierunki, nadal mogą znaleźć mieszkanie dopasowane do swoich możliwości finansowych

- podkreślono.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo ocenił, że obecna sytuacja rynkowa wymaga od nabywców lokali kompromisu między ceną a lokalizacją. „W praktyce oznacza to, że dostępność mieszkań nie znika, lecz przesuwa się tam, gdzie jeszcze kilka lat temu niewielu kupujących chciało szukać swojego miejsca do życia” - zauważył Wielgo. (PAP)

bch/ mrr/