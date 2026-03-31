Według wielkanocnej edycji raportu ASM SFA, w br. średnia wartość zestawu 30 produktów niezbędnych do przygotowania świątecznych potraw wyniosła 209,43 zł, co oznacza wzrost w skali roku o blisko 9 zł, czyli 4,42 proc.

Koszyk zakupowy o 4,42 proc. droższy niż przed rokiem

„Wzrost (...) wskazuje na kontynuację trendu obserwowanego również w regularnych badaniach miesięcznych, gdzie ceny podstawowych produktów utrzymują się na podwyższonym poziomie, mimo względnej stabilizacji wskaźników inflacyjnych. Oznacza to, że konsumenci w dalszym ciągu odczuwają realne obciążenie kosztami codziennych i okazjonalnych zakupów, szczególnie w okresach wymagających większych wydatków” - skomentował, cytowany w informacji prasowej, Kamil Kruk z ASM SFA.

Najtaniej w Auchan, najdrożej w POLOmarket

Według analityków wybór konkretnego sklepu ma kluczowe znaczenie dla domowego budżetu, ponieważ różnica między najtańszą a najdroższą ofertą na rynku wyniosła w tym roku niemal 19 proc. Wśród sieci oferujących najtańszy świąteczny zestaw, najkorzystniej wypadły sklepy:

Auchan (184,93 zł) ,

, Makro Cash & Carry (194,51 zł),

Dino (201,84 zł).

Z kolei najwyższą wartość koszyka analitycy zaobserwowali w sieciach: POLOmarket (219,09 zł), Carrefour (217,46 zł) oraz Biedronka (217,26 zł). Zauważyli, że w tegorocznej edycji badania w 10 z 12 analizowanych sieci handlowych średnia wartość koszyka przekroczyła barierę 200 zł.

Jak podano w raporcie, w ujęciu rocznym podwyżki objęły 10 z 12 analizowanych sieci handlowych. Największy wzrost wartości koszyka analitycy odnotowali w sieci Selgros (18,5 proc.). Podwyżki pojawiły się również w sieci POLOmarket (7,18 proc.), E.Leclerc (6,61 proc.) oraz w Netto (6,53 proc.).

Przykład Obniżkę cen o 2,6 proc. odnotowano z kolei w sieci Dino, natomiast najbardziej odczuwalny spadek wartości koszyka - o 4,17 proc. - zanotowała sieć Auchan.

Z danych wynika, że koszyk minimalny (bazujący na najniższych cenach produktów) wyniósł w br. 154,19 zł, czyli więcej o 3,25 zł niż w 2025 roku. Natomiast koszyk maksymalny (przygotowany w oparciu o najwyższe ceny) wyniósł 252,64 zł, czyli więcej o 13,41 zł niż w ub. r.

W dyskontach drożej przed świętami

Najwyższe rachunki za wielkanocne produkty wystawiały konsumentom dyskonty, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić średnio 213,24 zł - podali analitycy. To o 7,51 zł (3,5 proc.) więcej niż w najtańszych w tym okresie sklepach typu Cash & Carry, w których świąteczny koszyk kosztował 205,73 zł. Tuż za nimi znalazły się hipermarkety (207,55 zł) oraz supermarkety (210,60 zł).

W raporcie Koszyk Zakupowy 2026 eksperci przeanalizowali ceny 30 produktów kojarzonych ze świętami. W ten sposób porównano wartości koszyka wielkanocnego 2026 i różnice pomiędzy jego wartościami w 12 analizowanych sieciach handlowych. (PAP)

