Tegoroczna Wielkanoc wcale nie musi być tak zimna, jak wcześniej słyszeliśmy. Im bliżej świąt wielkanocnych, tym dokładniejsze są prognozy pogody. Te - dla konkretnych części kraju - są całkiem optymistyczne.

Reklama

Jak poinformowała synoptyczka i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, do połowy obecnego tygodnia na przeważającym obszarze kraju utrzymają się opady deszczu, a w rejonach podgórskich - śniegu. Dodatkowo w górach możliwy porywisty wiatr. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie 7-10 st. C. Noce zimne, na przeważającym obszarze kraju przymrozki. Możliwe będą także silne zamglenia i mgły, lokalnie osadzające szadź.

Od połowy tygodnia cieplej. Pogoda na Wielkanoc

Jak poinformowała rzeczniczka IMGW, „w połowie tygodnia od zachodu do Polski nasunie się klin wyżu, który przyniesie więcej słońca i pogodniejsze niebo”. Na przeważającym obszarze kraju, z wyjątkiem południa i południowego wschodu, nadal będą możliwe deszcze, a w górach deszcz ze śniegiem.

Temperatury wzrosną lokalnie do 12 st. C. Najchłodniej na południowym wschodzie, od 3 do 5 st. C. W tej części kraju opady chwilami będą umiarkowane.

Wyraźne ocieplenie na Wielkanoc. Nawet 20 st. C

Pod koniec tygodnia słonecznie, miejscami możliwe przelotne deszcze, a w górach deszcz ze śniegiem. Noce chłodne, temperatura spadnie poniżej 0 st. C.

- W weekend wielkanocny spodziewamy się wyraźnego ocieplenia, w ciągu dnia temperatury mogą wzrosnąć nawet do 19-20 st. C, szczególnie na zachodzie i południu kraju, a w centrum i na wschodzie od 15 do 17 st. C. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, ale będziemy mieć do czynienia z silniejszym i porywistym wiatrem - poinformowała Prasek i dodała, że noce również staną się cieplejsze.

- W Niedzielę Wielkanocną oraz w Poniedziałek Wielkanocny temperatury nocą wyniosą od 5 do 8 st. C - dodała.

Według Prasek „napływ cieplejszych mas powietrza wyraźnie przyspieszył, ale w połowie i pod koniec miesiąca temperatura powinna osiągnąć wartości poniżej normy”. - W drugiej połowie kwietnia będziemy mieć do czynienia ze spadkiem temperatury zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy - podsumowała. (PAP)

mbed/ kj/