Wygląda na to, że choć mamy zarówno kalendarzową jak i astronomiczną wiosnę, na tę prawdziwą meteorologiczną trzeba jeszcze poczekać. Po ciepłym weekendzie znów ochłodzenie, a na termometrach najwyżej 12 st. C. Co więcej, w niektórych rejonach kraju wystąpią silne opady śniegu.

Na termometrach maksymalnie 12 st. C

W poniedziałek w całym kraju pochmurno, miejscami z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie wystąpią opady deszczu. W górach opady deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu – zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach.

Na zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie 6-7 st. C na południu i nad morzem, do 12 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, z kierunku zachodniego.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal pochmurno. Większe przejaśnienia możliwe na północy kraju. Opady deszczu wystąpią głównie w strefie nadmorskiej, a także na wschodzie i na południu. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu.

– Intensywne opady śniegu spodziewane są w Beskidzie Śląskim, Żywieckim oraz w Tatrach i na pozostałym obszarze Karpat – powiedziała synoptyk.

IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami dla zachodniej części woj. dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, wschodniej zachodniopomorskiego i lubuskiego, dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz dla części woj. małopolskiego. Dla tych regionów prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, przy gruncie do minus 3 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21.00 w poniedziałek do godz. 8.00 we wtorek.

Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu. W części woj. dolnośląskiego, gdzie obowiązywać będzie do godz. 15.00 w poniedziałek, oraz dla części woj. śląskiego i małopolskiego, tam zacznie obowiązywać od godz. 00.00 do 21.00 we wtorek.

Przykład Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym o 5 do 10 cm w czasie nie dłuższym niż 12 godz. lub o 10 do 15 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godz.

Lokalnie możliwe intensywne opady śniegu

Dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego w woj. małopolskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu. Na tych obszarach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm w czasie nie dłuższym niż 12 godz. lub o 15 do 20 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Ostrzeżenie będzie aktywne między godz. 00.00 a 21.00 we wtorek.

Na Pomorzu wystąpią krótkotrwałe mgły. Temperatura w północno-zachodniej części kraju miejscami spadnie do około minus 2 st. C. Natomiast na pozostałym obszarze na termometrach od 0 do 5 st. C. Na krańcach wschodnich 5-6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach wiatr porywisty, w porywach do 75 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek na południu i na zachodzie nadal dużo chmur. Na pozostałym obszarze kraju możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu wystąpią na wschodzie, południu i zachodzie Polski. W górach, szczególnie w Karpatach, prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Temperatura osiągnie od 3 st. C na północy, w strefie nadmorskiej i na południowym wschodzie, do 10 st. C lokalnie w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunku północno-zachodniego. W górach porywy wiatru do 65 km/h.

Deszczowa końcówka marca

W nocy z wtorku na środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Na południu i wschodzie ponownie wystąpią opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na północnym zachodzie natomiast prognozowane są mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Na zachodzie i na północnym zachodzie temperatura spadnie do około minus 2 st. C.

Na wschodzie i na południu od 0 do 3-4 st. C. Wiatr słaby oraz porywisty, z kierunków północnych i północno-zachodnich. (PAP)

