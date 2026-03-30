Pomoc żywnościowa na Wielkanoc. Sprawdź jak uzyskać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS) poinformował o możliwości ubiegania się o wsparcie dla osób zmagających się z trudnościami finansowymi w ramach europejskiego projektu pn. „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027". Program ten ma na celu niesienie realnej pomocy grupom najbardziej potrzebującym.

Pomoc żywnościowa na Wielkanoc. Kto może skorzystać z pomocy?

Aby otrzymać wsparcie, wnioskodawca musi spełniać dwa kluczowe warunki. Przede wszystkim musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej. Drugim wymogiem jest osiągnięty poziom dochodu nieprzekraczający 265% normy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej. Konkretne limity wynoszą:

do 2 676,50 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej;

do 2 180,95 zł miesięcznie dla osoby pozostającej w rodzinie.

Pomoc żywnościowa na Wielkanoc. Jak zgłosić wniosek?

Aby skorzystać z pomocy, konieczne jest posiadanie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokument ten wydaje się na podstawie oświadczenia dotyczącego wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów, zatem aby dostać pomoc na Wielkanoc, na kwiecień 2026 r. trzeba złożyć oświadczenie za marzec 2026 r.

Takie skierowania są wydawane w placówkach filialnych MOPS w Krakowie, odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Szczegółowe informacje o lokalizacji najbliższego oddziału można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej MOPS Kraków (mops.krakow.pl). Takie programy obowiązują też w wielu innych polskich miastach, gminach - mniejszych czy większych miejscowościach. Warto więc to sprawdzić.

Pomoc żywnościowa na Wielkanoc. Co obejmuje program?

Pozyskane środki pozwalają na regularne rozdysponowywanie zestawów żywnościowych. Poza samym wyżywieniem, uczestnicy programu mają szansę wzmocnić swoje kompetencje. W ramach inicjatywy oferowane są darmowe szkolenia i warsztaty edukacyjne. Poruszają one tematykę przygotowywania posiłków, zasad zdrowego odżywiania i dietetyki, zarządzania domowym budżetem oraz sposobów ograniczania marnowania żywności.

Pomoc żywnościowa na Wielkanoc. Jakie produkty wchodzą w skład paczek?

Wnioskodawcy otrzymują konkretne artykuły spożywcze, do których należą:

Warzywa i owoce: groszek zielony konserwowy, fasola biała, passata pomidorowa, dżem truskawkowy (z obniżoną zawartością cukru), sok jabłkowy oraz słodko-kwaśny sos warzywny.

Produkty skrobiowe: makaron, mąka pszenna, kasza gryczana palona, płatki owsiane, herbatniki maślane oraz kawa zbożowa rozpuszczalna.

Produkty mleczne: mleko UHT oraz ser podpuszczkowy dojrzewający.

Produkty mięsne i rybne: szynka wieprzowa i drobiowa (konserwy), gulasz angielski, kiełbasa podsuszana, filety z makreli w sosie pomidorowym.

Słodkości i tłuszcze: biały cukier, miód nektarowy wielokwiatowy oraz olej rzepakowy.

Dania gotowe: fasolka po bretońsku oraz klopsiki wieprzowe w sosie koperkowym.