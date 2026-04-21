Rynek mieszkaniowy budzi się po słabym początku roku. GUS podał dane na marzec

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto
W marcu 2026 r. aktywność deweloperów na rynku mieszkaniowym była zróżnicowana – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniosła 12 351 i była o 4,9 proc. niższa niż rok wcześniej, jednak w porównaniu z lutym wzrosła wyraźnie – o 28 proc. miesiąc do miesiąca.
Mieszkania oddane do użytkowania
Spadek w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania. W marcu deweloperzy przekazali do użytku 8 954 lokale, czyli o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z lutym liczba oddanych mieszkań wzrosła o 5,3 proc.
Planowane inwestycje
Wyraźnie lepiej wyglądały natomiast dane dotyczące nowych inwestycji planowanych na przyszłość. W marcu wydano pozwolenia na budowę 18 462 mieszkań, co oznacza wzrost o 28,9 proc. rok do roku oraz o 17,4 proc. w ujęciu miesięcznym.
Kwartał gorszy niż przed rokiem
Dane za cały pierwszy kwartał 2026 r. wskazują jednak na słabszą aktywność deweloperów niż przed rokiem. W okresie styczeń–marzec rozpoczęto budowę 30 886 mieszkań, czyli o 15,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Do użytkowania oddano 26 064 lokale, co oznacza spadek o 5,9 proc. rok do roku.
Jednocześnie w pierwszym kwartale widoczne było ożywienie w planowaniu nowych inwestycji. Liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia, wzrosła o 10,7 proc. rok do roku i wyniosła 45 862. Może to sugerować stopniową poprawę aktywności deweloperów w kolejnych miesiącach.
Rynek nieruchomości w marcu, szczegóły:
III 2026
liczba
rdr (proc.)
mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
12 351
-4,9
28,0
Mieszkania oddane do użytkowania
8 954
-4,1
5,3
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia
18 462
28,9
17,4
I-III 2026
liczba
rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
30 886
-15,5
Mieszkania oddane do użytkowania
26 064
-5,9
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia
45 862
10,7