Rynek mieszkaniowy budzi się po słabym początku roku. GUS podał dane na marzec

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

W marcu 2026 r. aktywność deweloperów na rynku mieszkaniowym była zróżnicowana – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniosła 12 351 i była o 4,9 proc. niższa niż rok wcześniej, jednak w porównaniu z lutym wzrosła wyraźnie – o 28 proc. miesiąc do miesiąca.

Mieszkania oddane do użytkowania

Spadek w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania. W marcu deweloperzy przekazali do użytku 8 954 lokale, czyli o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z lutym liczba oddanych mieszkań wzrosła o 5,3 proc.

Planowane inwestycje

Wyraźnie lepiej wyglądały natomiast dane dotyczące nowych inwestycji planowanych na przyszłość. W marcu wydano pozwolenia na budowę 18 462 mieszkań, co oznacza wzrost o 28,9 proc. rok do roku oraz o 17,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Kwartał gorszy niż przed rokiem

Dane za cały pierwszy kwartał 2026 r. wskazują jednak na słabszą aktywność deweloperów niż przed rokiem. W okresie styczeń–marzec rozpoczęto budowę 30 886 mieszkań, czyli o 15,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Do użytkowania oddano 26 064 lokale, co oznacza spadek o 5,9 proc. rok do roku.

Jednocześnie w pierwszym kwartale widoczne było ożywienie w planowaniu nowych inwestycji. Liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia, wzrosła o 10,7 proc. rok do roku i wyniosła 45 862. Może to sugerować stopniową poprawę aktywności deweloperów w kolejnych miesiącach.

Rynek nieruchomości w marcu, szczegóły:

III 2026 liczba rdr (proc.) mdm (proc.) Mieszkania, których budowę rozpoczęto 12 351 -4,9 28,0 Mieszkania oddane do użytkowania 8 954 -4,1 5,3 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 18 462 28,9 17,4