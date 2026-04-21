Rynek mieszkaniowy budzi się po słabym początku roku. GUS podał dane na marzec

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:52
Po słabszym początku roku deweloperzy w marcu wyraźnie zwiększyli aktywność, choć wciąż pozostają ostrożni w porównaniu z ubiegłym rokiem. Liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o 4,9 proc. rok do roku, ale w ujęciu miesięcznym wzrosła aż o 28 proc. Jednocześnie mocno wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę, co może zapowiadać większą liczbę nowych inwestycji w kolejnych miesiącach.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

W marcu 2026 r. aktywność deweloperów na rynku mieszkaniowym była zróżnicowana – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniosła 12 351 i była o 4,9 proc. niższa niż rok wcześniej, jednak w porównaniu z lutym wzrosła wyraźnie – o 28 proc. miesiąc do miesiąca.

Mieszkania oddane do użytkowania

Spadek w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania. W marcu deweloperzy przekazali do użytku 8 954 lokale, czyli o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z lutym liczba oddanych mieszkań wzrosła o 5,3 proc.

Planowane inwestycje

Wyraźnie lepiej wyglądały natomiast dane dotyczące nowych inwestycji planowanych na przyszłość. W marcu wydano pozwolenia na budowę 18 462 mieszkań, co oznacza wzrost o 28,9 proc. rok do roku oraz o 17,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Kwartał gorszy niż przed rokiem

Dane za cały pierwszy kwartał 2026 r. wskazują jednak na słabszą aktywność deweloperów niż przed rokiem. W okresie styczeń–marzec rozpoczęto budowę 30 886 mieszkań, czyli o 15,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Do użytkowania oddano 26 064 lokale, co oznacza spadek o 5,9 proc. rok do roku.

Jednocześnie w pierwszym kwartale widoczne było ożywienie w planowaniu nowych inwestycji. Liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia, wzrosła o 10,7 proc. rok do roku i wyniosła 45 862. Może to sugerować stopniową poprawę aktywności deweloperów w kolejnych miesiącach.

Rynek nieruchomości w marcu, szczegóły:

III 2026

liczba

rdr (proc.)

mdm (proc.)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

12 351

-4,9

28,0

Mieszkania oddane do użytkowania

8 954

-4,1

5,3

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia

18 462

28,9

17,4

I-III 2026

liczba

rdr (proc.)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

30 886

-15,5

Mieszkania oddane do użytkowania

26 064

-5,9

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia

45 862

10,7

Źródło: PAP
||
