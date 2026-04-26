Atak w Waszyngtonie z korzyścią dla Trumpa? Amerykanista: „ludzie współczują ofierze”

Prezydent USA Donald Trump został w sobotę wieczorem czasu miejscowego ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, podczas której padły strzały. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.

Według Tomasza Płudowskiego, motywy sprawcy mogą mieć podłoże polityczne lub wynikać z problemów psychicznych. - Oczywiście możliwości jest wiele. Często takie działania podejmują osoby z problemami lub bardzo świadomi i aktywni przeciwnicy polityczny, którzy uważają, że dany polityk podejmuje działania szkodliwe dla kraju - zauważył amerykanista.

- Instynktownie czuję, że raczej nie jest to osoba o poglądach konserwatywnych - dodał Płudowski.

Trump zyska na roli „ofiary”? Tak było w 2024 roku

Ekspert podkreślił też, że pod względem politycznym sobotnie wydarzenie może stać się narzędziem retorycznym w rękach Trumpa i wzmocnić jego pozycję polityka. - Takie ataki sprzyjają ofierze. Ludzie się identyfikują z ofiarą, próbują jej świadomie czy nieświadomie, współczuć - zaznaczył amerykanista.

Przykład Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w kampanii prezydenckiej w USA, podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii w lipcu 2024 r. - Wtedy pomogło to Trumpowi. Jeśli teraz miałoby którejś stronie pomóc to właśnie jemu - dodał.

Płudowski ocenił też, że reakcja służb po oddaniu strzałów była szybka, skuteczna i „nie była to sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia”. Natomiast służby - jak mówił ekspert - „nie poradziły sobie z zabezpieczeniem drogi wyjścia, czy niedopuszczeniem do tego, by różnego rodzaju narzędzia zostały wniesione na tę salę”.

Napastnik ujęty przez służby. Usłyszy dwa zarzuty

Na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie oprócz prezydenta USA i członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, obecni byli znani dziennikarze i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby. Był uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Dziennik „Los Angeles Times” przekazał, że podejrzany to 31-letni Cole Tomas Allen z miasta Torrance w Kalifornii. Jest zarejestrowany jako wyborca niezależny.

Prokurator USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro poinformowała, że napastnikowi zostaną postawione dwa zarzuty: użycia broni palnej podczas popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy oraz napaści na funkcjonariusza federalnego z użyciem niebezpiecznej broni - przekazała BBC.