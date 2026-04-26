Forsal logo

Niedziela handlowa 26.04.2026: sklepy otwarte 26 kwietnia czy obowiązuje dzisiaj zakaz handlu

Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 07:39
Czy 26.04.2026 jest niedziela handlowa? Wiele osób planuje dzisiaj większe zakupy, dlatego sprawdzamy, czy w niedzielę 26 kwietnia otwarte będą sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan i Carrefour, czy tylko Żabka. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

Czy 26 kwietnia to niedziela handlowa, czy dzisiaj obowiązuje zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 26.04.2026. Sklepy otwarte 26 kwietnia, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc pytanie: czy w niedzielę 26 kwietnia sklepy są otwarte?

Dla tych, którzy planowali dzisiaj większe zakupy, mamy dobre wiadomości. 26 kwietnia przypada niedziela handlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych jest otwarta. To trzecia niedziela bez zakazu handlu w 2026 roku. Warto więc ją wykorzystać, bo kolejna taka okazja nie przytrafi się szybko.

Sklepy otwarte w niedzielę 26.04.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

W niedzielę 26.04.2026 sklepy będą otwarte. W związku z tym w niedzielę handlową odwiedzić będzie można sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto czy Stokrotka, a także mniejsze sklepy spożywcze, w tym te spod znaki Żabki.

Dzięki temu kupujący będą mogli wygodnie zrobić dzisiaj większe zakupy spożywcze, uzupełnić produkty codziennego użytku, takie jak artykuły chemiczne, pieczywo, nabiał, mięso, słodycze czy napoje. Duże sieci handlowe oferują w tym czasie także atrakcyjne promocje.

W niedzielę handlową 26.04.2026 otwarte będą także galerie handlowe, w tym centra takie jak:

  • Westfield Mokotów,
  • Złote Tarasy,
  • Manufaktura,
  • Galeria Krakowska,
  • Galeria Wroclavia,

Sklepy otwarte w niedziele niehandlowe. Które sklepy omijają zakaz handlu w niedziele?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że w niedziele niehandlowe legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

  • apteki,
  • stacje benzynowe,
  • piekarnie i cukiernie,
  • sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,
  • punkty handlowe na dworcach i lotniskach.
Otwarte w niedziele niehandlowe mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt jest czynny w niedziele.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

26 kwietnia to trzecia niedziela handlowa w 2026 roku. Na kolejną niedzielę bez zakazu handlu będzie trzeba trochę poczekać. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

W 2024 roku parlament nie przyjął zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedziele. W 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty przez Sejm. W efekcie nadal obowiązują dotychczasowe regulacje, które dopuszczają handel jedynie w ośmiu niedzielach w roku.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy niedziel handlowych. Ma to ułatwić zakupy przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie osobom, które odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje, takie jak częściowe złagodzenie zakazu handlu w niedziele, skrócenie godzin otwarcia sklepów czy rozszerzenie wyjątków, wciąż pozostają na etapie prac w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku zasady nie ulegną zmianie. Zakupy w większych sklepach i centrach handlowych będzie można zrobić wyłącznie w wyznaczonych ośmiu niedzielach handlowych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiedziela handlowa 26.04.2026: sklepy otwarte 26 kwietnia czy obowiązuje dzisiaj zakaz handlu »
Tematy: sklepyhandelzakupyniedziela handlowa
Powiązane
Będziemy płacić w Polce gotówką po nowemu. Te zmiany wywrócą dotychczasowe zasady
To już koniec takiego płacenia gotówką. Te zmiany wywrócą dotychczasowe zasady
To już lawinowy wzrost cen. Płaczemy i płacimy. Co podrożało najbardziej, co jeszcze podrożeje
To już lawinowy wzrost cen. Płaczemy i płacimy. Co podrożało najbardziej, co jeszcze podrożeje
zakupy
Rząd wprowadza podatek cyfrowy. Droższe zakupy, wakacje i usługi online. Polacy zapłacą za nową zachciankę fiskusa?
Zobacz
|
Trzeba teraz płacić podatek od ogrodzenia? Miliony Polaków w szoku
Trzeba teraz płacić podatek od ogrodzenia? Decyzja zapadła. Miliony Polaków w szoku
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
Mija 40 lat od wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu
„To tylko awaria”. Wybuch w elektrowni w Czarnobylu w pierwszych depeszach
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
cena, paliwo, olej napędowy, benzyna, ETS, UE
Podwyżka cen paliw: +1,35 PLN na benzynie i +1,57 PLN na oleju napędowym. Wzrost ceny 1 litra paliwa w związku z wprowadzeniem ETS 2 (prognoza)
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj