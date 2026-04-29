Łukasz Litewka, 36-letni poseł Nowej Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt, a także zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026. Kiedy, gdzie i o której godzinie?

Uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki rozpoczną się w środę 29.04 o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026. Gdzie oglądać na żywo?

Transmisję z uroczystości pogrzebowych posła Łukasza Litewki przeprowadzą między innymi:

Telewizja Polska,

TVP Info,

TVN24,

Polsat News,

Polsat News Polityka,

Telewizja Republika.

Relacja będzie dostępna także na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Przed świątynią ustawiony zostanie telebim. Zapewniona zostanie również obsługa fotograficzna uroczystości. Zdjęcia wykonane przez fotografów Kancelarii Sejmu mają zostać bezpłatnie przekazane mediom.

Apel rodziny Łukasza Litewki. Prywatny charakter uroczystości pogrzebowych

Kancelaria Sejmu poinformowała, że zgodnie z wolą rodziny zmarłego, zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona będzie do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych – podkreślono. Nie przewidziano także oficjalnych przemówień.

Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać „dowolny gest dobroci”, nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział swój udział

Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania w Sejmie zostały przeniesione ze środy na wtorek, a każdy z posłów który chce wziął udział w pogrzebie Łukasza Litewki uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powróci do Warszawy. – Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało – zaznaczył.

W pogrzebie posła weźmie udział para prezydencka – poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska.