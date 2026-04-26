Dron jest statkiem powietrznym i mają do jego eksploatowania zastosowanie przepisy prawa lotniczego. Wyjątkiem są urządzenia traktowane jako zabawki i przeznaczone do samodzielnego korzystania przez dzieci do lat 14. Taki sprzęt kosztuje kilkaset złotych natomiast ceny dronów są czterocyfrowe.

Klasy dronów kategorii otwartej

Najlżejsze drony ważące do 250 g to klasa C0 nie wymagająca ani rejestracji operatora będącego właścicielem urządzenia, ani szkolenia-chyba że posiadają kamerę. Takim sprzętem nie można latać nad zgromadzeniami. Klasa C1 to urządzenie ważące do 900 g, a więc od końca zeszłego roku podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (oc). Tego rodzaju sprzęt wymaga przejścia przez pilota podstawowego szkolenia A1/A3 (przeprowadzanego on line), które może odbyć osoba mająca skończone 14 lat oraz rejestracji operatora. Możliwe są loty blisko ludzi, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowania prywatności. Drony cięższe niż 900 g do 4 kg to sprzęt półprofesjonalny lub profesjonalny związany z odbyciem szkolenia A2 zakładającego znajomość zasad lotnictwa. Loty w bliskiej odległości od ludzi są możliwe w ściśle określonych warunkach. Drony do 25 kg w klasie C3 mają funkcje bezpieczeństwa i korzysta się z nich w przemyśle, rolnictwie lub służbach porządkowych. Powinno się nimi latać z dala od ludzi i zabudowań. Klasa C4 to sprzęt bez automatyki wymagający od pilota znacznych umiejętności i specjalistycznych szkoleń.

Ubezpieczenie drona

Niezależnie do wagi dron poprzez nieumiejętne korzystanie albo awarie może coś zniszczyć np. spaść na samochód czy na człowieka uszkadzając odzież, a nawet raniąc. Uznano, że trzeba zadbać o obowiązkowe ubezpieczenie maszyn cięższych, powyżej 250 g, które wykupuje operator będących właścicielem. Istnieje też możliwość zawarcia również umowy ubezpieczenia oc pilota oraz auto casco (ac) operatora oraz samego urządzenia.

Rejestracja drona

Każdy dron musi zostać zarejestrowany na stronie drony.gov.pl. Operator uzyskuje unikalny numer rejestracyjny urządzenia składający się z liter i cyfr z informacją na początku o miejscu rejestracji - POL

Oznaczenie drona

Dron musi być oznaczony trwale i czytelnie, w sposób odporny na zniszczenie numerem nadanym przy rejestracji. Oznaczenie musi być widoczne na kadłubie, a w przypadku małych dronów, możliwe jest umieszczenie go na miejscu w którym znajduje się bateria. Za brak oznaczenia na urządzeniu grozi wysoki mandat. Dron klasy C0-ponizej 250 g- jeśli posiada kamerę również wymaga rejestracji.

Rejestracja lotu

Do rejestracji lotów każdym oznaczonym dronem służy bezpłatna aplikacja DroneTower. Zgłoszenie lotu również jest darmowe. Po wpisaniu parametrów operacji aplikacja sama sprawdzi możliwość jej wykonania. W oprogramowaniu umieszczone są też informacje dotyczące pogody np. zachmurzenie, kierunek i siła wiatru, opady oraz inne umożliwiające planowanie i wykonanie lotu. Dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym co umożliwia reagowanie na zmieniające się okoliczności.