Majówka czyli oferty wypoczynku dla wymagających. Last minute na długi weekend

Majówka – najważniejszy w Polsce długi weekend od lat, pozostaje jednym z najpopularniejszych terminów na krótki wyjazd.

W tym roku 1 maja wypada w piątek, a 3 w niedzielę, zatem jest to zwyczajny weekend pozbawiony opcji ekstra wydłużenia wolnego.

W tym roku podróżni podchodzą do niego z większą ostrożnością. Jak pokazują dane Travelist.pl, liczba rezerwacji na majówkę jest o blisko jedną piątą niższa niż rok temu, co przekłada się na większą dostępność ofert i bardziej przystępne ceny.

– W porównaniu z okresem wielkanocnym majówka w polskich hotelach wypada korzystniej cenowo, ponieważ średnie stawki za dobę są obecnie niższe o 8–10 proc. Jednocześnie widzimy, że zainteresowanie wyjazdami w tym terminie jest mniejsze niż przed rokiem, co wynika m.in. z mniej sprzyjającego układu kalendarza oraz większej niepewności pogodowej. Część podróżnych decyduje się więc na wyjazdy w kolejnych tygodniach maja – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Majówka 2026 nad Bałtykiem

Średnia cena rezerwacji nad morzem na majówkę wynosi obecnie ok. 640 zł za dobę (hotel 3-5* ze śniadaniem lub wyżywieniem). Jednak analiza dostępnych ofert pokazuje, że wyjazd może być nawet o połowę tańszy.

Mielno pozostaje jednym z najbardziej budżetowych kierunków nad Bałtykiem, gdzie za pobyt dla dwóch osób zapłacimy od 330 zł.

Podobny poziom cen dotyczy także wyjazdów rodzinnych z dzieckiem. To miejsce wyjątkowe ze względu na położenie między Bałtykiem a jeziorem Jamno, w którym można połączyć spacery plażą z aktywnościami wodnymi i rowerowymi wokół jeziora.

W Pogorzelicy położonej 80 km na zachód od Mielna ceny startują od 360 zł dla pary i 410 zł dla pobytów 2+1. Kameralny charakter miejscowości i bliskość sosnowych lasów sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. W Międzyzdrojach pary znajdą oferty od 370 zł rodziny zaś wypoczną już od 450 zł. Podróżnych przyciągają tu m.in. Promenada Gwiazd, molo czy bliskość Wolińskiego Parku Narodowego.

Z kolei Kołobrzeg oferuje nie tylko szerokie plaże, ale też bogatą ofertę uzdrowiskową, port i liczne atrakcje miejskie. Perła województwa zachodniopomorskiego pozwala zarezerwować wyjazd od 400 zł dla pary i od 600 zł dla dwójki dorosłych z dzieckiem.

Nieco drożej będzie w graniczącym z Niemcami Świnoujściu, bo ceny zaczynają się od 450 zł dla par i 630 zł dla rodziny. Jednak rekompensuje to wyjątkowa przestrzeń jednej z najszerszych plaż w Polsce oraz łatwy dostęp do tras rowerowych.

Tatry i Sudety na długi weekend majowy

Według danych portalu rezerwacyjnego Travelist.pl średnia cena noclegu w górach na majówkę to obecnie 610 zł. Eksperci potwierdzają jednak, że są jeszcze oferty, za które zapłacimy znacznie mniej.

Największe oszczędności względem średniej widać w Białym Dunajcu, gdzie ceny zaczynają się od 260 zł dla dwóch osób, a dla rodzin od 360 zł. To dobra baza wypadowa na Podhale – blisko stąd zarówno do Zakopanego, jak i mniej uczęszczanych dolin

Białka Tatrzańska, z ofertami od 320 zł, łączy górski klimat z dostępem do term, co czyni ją atrakcyjną niezależnie od pogody. Rodziny wypoczną tu od 550 zł za dobę.

Zakopane z kolei oferuje pełną różnorodność doświadczeń: od szlaków przez Dolinę Kościeliską czy Chochołowską, przez widoki z Gubałówki, po bogatą ofertę gastronomiczną i kulturalną. Za taki wyjazd zarówno pary, jak i rodziny z dzieckiem zapłacą od 400 zł.

W Sudetach uwagę wraca Świeradów-Zdrój, który przyciąga trasami rowerowymi single track i uzdrowiskowym klimatem. Pobyt dla dwóch dorosłych kosztuje od 460 zł, a dla rodziny od 600 zł.

Z kolei Trzebieszowice niedaleko Lądka-Zdroju to bardziej kameralna alternatywa, idealna dla osób szukających ciszy, pałacowych klimatów i bliskości natury Kotliny Kłodzkiej. Dwójka osób za taki wyjazd zapłaci od 500 zł, podczas gdy rodzina 2+1 – od 580 zł.

– Wiosna potrafi być kapryśna, dlatego coraz więcej podróżnych zwraca uwagę nie tylko na kierunek, ale i standard hotelu. Przy krótkich wyjazdach, takich jak majówka, pogoda ma kluczowe znaczenie. Dlatego warto wybierać obiekty, które oferują więcej niż tylko nocleg, w tym basen, strefę spa, animacje dla dzieci czy dobrą restaurację. Dzięki temu nawet w razie deszczu nie jesteśmy uzależnieni od atrakcji w okolicy – podkreśla Eliza Maćkiewicz.

City breake: oferty przystępne cenowo

Tradycyjnie miasta są najtańsze na wypoczynek, również w majówkę. Tu średnia cena noclegu wynosi 540 zł za dobę. Co ciekawe, również w przypadku city breaków wyjazd zarezerwowany w nadchodzących tygodniach może być wyraźnie tańszy.

Najbardziej przystępne cenowo pozostają Opole i Łódź, gdzie noclegi dla dwóch osób zaczynają się od 270 zł, a w przypadku wyjazdów rodzinnych od 300-340 zł. Opole przyciąga spokojną, kameralną atmosferą i starówką położoną nad Odrą, natomiast Łódź wyróżnia się postindustrialnym charakterem, ulicą Piotrkowską i kompleksem EC1.

W Poznaniu pary znajdą oferty od 280 zł, a rodziny od 390 zł za dobę. Miasto oferuje połączenie historii z nowoczesną sceną gastronomiczną i licznymi wydarzeniami plenerowymi. W Warszawie ceny rozpoczynają się od 310 zł dla dwóch osób i od 420 zł dla rodzin z dzieckiem.

Stolica to kierunek, który pozwala elastycznie zaplanować pobyt – od wizyt w muzeach, przez spacery po Łazienkach czy bulwarach wiślanych, po wydarzenia kulturalne organizowane w długi weekend.

Wyższe stawki wśród kierunków miejskich utrzymują się we Wrocławiu – od 370 zł dla pary i od 400 zł dla grupy 2+1. Miasto słynie z malowniczych mostów, Ostrowa Tumskiego i atrakcji takich jak ZOO czy Hydropolis, co sprawia, że to kierunek dobrze dopasowany zarówno do krótkiego city breaku we dwoje, jak i wyjazdu z dziećmi.