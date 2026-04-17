Forsal logo

Majówka czyli oferty wypoczynku dla wymagających. Last minute na długi weekend

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 13:52
Majówka 2026. Ciągle dobre ceny na długi weekend
Majówka 2026. Ciągle dobre ceny na długi weekend/Forsal.pl
Zostało tylko kilkanaście dni do momentu, w którym rozpocznie się majówka 2026. Ze względu na sytuację i układ kalendarza wciąż można znaleźć przystępne cenowo oferty. Od wyjazdów w góry i nad morze po city brake w miastach takich jak Wrocław, Warszawa czy Poznań. Można zaplanować długi weekend z dostępem do kultury, gastronomii i wydarzeń plenerowych.

Majówka – najważniejszy w Polsce długi weekend od lat, pozostaje jednym z najpopularniejszych terminów na krótki wyjazd.
W tym roku 1 maja wypada w piątek, a 3 w niedzielę, zatem jest to zwyczajny weekend pozbawiony opcji ekstra wydłużenia wolnego.
W tym roku podróżni podchodzą do niego z większą ostrożnością. Jak pokazują dane Travelist.pl, liczba rezerwacji na majówkę jest o blisko jedną piątą niższa niż rok temu, co przekłada się na większą dostępność ofert i bardziej przystępne ceny.

Majówka 2026. Ciągle dobre ceny na długi weekend
Majówka 2026. Ciągle dobre ceny na długi weekend/Travelist BB

W porównaniu z okresem wielkanocnym majówka w polskich hotelach wypada korzystniej cenowo, ponieważ średnie stawki za dobę są obecnie niższe o 8–10 proc. Jednocześnie widzimy, że zainteresowanie wyjazdami w tym terminie jest mniejsze niż przed rokiem, co wynika m.in. z mniej sprzyjającego układu kalendarza oraz większej niepewności pogodowej. Część podróżnych decyduje się więc na wyjazdy w kolejnych tygodniach maja – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Majówka 2026 nad Bałtykiem

Średnia cena rezerwacji nad morzem na majówkę wynosi obecnie ok. 640 zł za dobę (hotel 3-5* ze śniadaniem lub wyżywieniem). Jednak analiza dostępnych ofert pokazuje, że wyjazd może być nawet o połowę tańszy.
Mielno pozostaje jednym z najbardziej budżetowych kierunków nad Bałtykiem, gdzie za pobyt dla dwóch osób zapłacimy od 330 zł.

Podobny poziom cen dotyczy także wyjazdów rodzinnych z dzieckiem. To miejsce wyjątkowe ze względu na położenie między Bałtykiem a jeziorem Jamno, w którym można połączyć spacery plażą z aktywnościami wodnymi i rowerowymi wokół jeziora.
W Pogorzelicy położonej 80 km na zachód od Mielna ceny startują od 360 zł dla pary i 410 zł dla pobytów 2+1. Kameralny charakter miejscowości i bliskość sosnowych lasów sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. W Międzyzdrojach pary znajdą oferty od 370 zł rodziny zaś wypoczną już od 450 zł. Podróżnych przyciągają tu m.in. Promenada Gwiazd, molo czy bliskość Wolińskiego Parku Narodowego.

Z kolei Kołobrzeg oferuje nie tylko szerokie plaże, ale też bogatą ofertę uzdrowiskową, port i liczne atrakcje miejskie. Perła województwa zachodniopomorskiego pozwala zarezerwować wyjazd od 400 zł dla pary i od 600 zł dla dwójki dorosłych z dzieckiem.
Nieco drożej będzie w graniczącym z Niemcami Świnoujściu, bo ceny zaczynają się od 450 zł dla par i 630 zł dla rodziny. Jednak rekompensuje to wyjątkowa przestrzeń jednej z najszerszych plaż w Polsce oraz łatwy dostęp do tras rowerowych.

Tatry i Sudety na długi weekend majowy

Według danych portalu rezerwacyjnego Travelist.pl średnia cena noclegu w górach na majówkę to obecnie 610 zł. Eksperci potwierdzają jednak, że są jeszcze oferty, za które zapłacimy znacznie mniej.
Największe oszczędności względem średniej widać w Białym Dunajcu, gdzie ceny zaczynają się od 260 zł dla dwóch osób, a dla rodzin od 360 zł. To dobra baza wypadowa na Podhale – blisko stąd zarówno do Zakopanego, jak i mniej uczęszczanych dolin

Białka Tatrzańska, z ofertami od 320 zł, łączy górski klimat z dostępem do term, co czyni ją atrakcyjną niezależnie od pogody. Rodziny wypoczną tu od 550 zł za dobę.
Zakopane z kolei oferuje pełną różnorodność doświadczeń: od szlaków przez Dolinę Kościeliską czy Chochołowską, przez widoki z Gubałówki, po bogatą ofertę gastronomiczną i kulturalną. Za taki wyjazd zarówno pary, jak i rodziny z dzieckiem zapłacą od 400 zł.

W Sudetach uwagę wraca Świeradów-Zdrój, który przyciąga trasami rowerowymi single track i uzdrowiskowym klimatem. Pobyt dla dwóch dorosłych kosztuje od 460 zł, a dla rodziny od 600 zł.
Z kolei Trzebieszowice niedaleko Lądka-Zdroju to bardziej kameralna alternatywa, idealna dla osób szukających ciszy, pałacowych klimatów i bliskości natury Kotliny Kłodzkiej. Dwójka osób za taki wyjazd zapłaci od 500 zł, podczas gdy rodzina 2+1 – od 580 zł.
Wiosna potrafi być kapryśna, dlatego coraz więcej podróżnych zwraca uwagę nie tylko na kierunek, ale i standard hotelu. Przy krótkich wyjazdach, takich jak majówka, pogoda ma kluczowe znaczenie. Dlatego warto wybierać obiekty, które oferują więcej niż tylko nocleg, w tym basen, strefę spa, animacje dla dzieci czy dobrą restaurację. Dzięki temu nawet w razie deszczu nie jesteśmy uzależnieni od atrakcji w okolicy – podkreśla Eliza Maćkiewicz.

City breake: oferty przystępne cenowo

Tradycyjnie miasta są najtańsze na wypoczynek, również w majówkę. Tu średnia cena noclegu wynosi 540 zł za dobę. Co ciekawe, również w przypadku city breaków wyjazd zarezerwowany w nadchodzących tygodniach może być wyraźnie tańszy.
Najbardziej przystępne cenowo pozostają Opole i Łódź, gdzie noclegi dla dwóch osób zaczynają się od 270 zł, a w przypadku wyjazdów rodzinnych od 300-340 zł. Opole przyciąga spokojną, kameralną atmosferą i starówką położoną nad Odrą, natomiast Łódź wyróżnia się postindustrialnym charakterem, ulicą Piotrkowską i kompleksem EC1.

W Poznaniu pary znajdą oferty od 280 zł, a rodziny od 390 zł za dobę. Miasto oferuje połączenie historii z nowoczesną sceną gastronomiczną i licznymi wydarzeniami plenerowymi. W Warszawie ceny rozpoczynają się od 310 zł dla dwóch osób i od 420 zł dla rodzin z dzieckiem.
Stolica to kierunek, który pozwala elastycznie zaplanować pobyt – od wizyt w muzeach, przez spacery po Łazienkach czy bulwarach wiślanych, po wydarzenia kulturalne organizowane w długi weekend.
Wyższe stawki wśród kierunków miejskich utrzymują się we Wrocławiu – od 370 zł dla pary i od 400 zł dla grupy 2+1. Miasto słynie z malowniczych mostów, Ostrowa Tumskiego i atrakcji takich jak ZOO czy Hydropolis, co sprawia, że to kierunek dobrze dopasowany zarówno do krótkiego city breaku we dwoje, jak i wyjazdu z dziećmi.

Polisa na wyjazd, która pokryje koszty rezygnacji
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMajówka czyli oferty wypoczynku dla wymagających. Last minute na długi weekend »
Tematy: długi weekendcity breaklast minutemajówka
Powiązane
Ubezpieczenie na wyjazd, to polisa która w razie rezygnacji, pokrywa koszty rezygnacji z wyjazdu
Polisa na wyjazd, która pokryje koszty rezygnacji
Zobacz
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
680 tys. żołnierzy w gotowości. Rosja gromadzi wielkie siły do nowego ataku
680 tys. żołnierzy w gotowości. Rosja gromadzi wielkie siły do nowego ataku
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj