Naprzeciw takim wymaganiom wyszło towarzystwo Compensa na polskim rynku wprowadza otwarty katalog ryzyk w ubezpieczeniach kosztów rezygnacji.

Zamiast określonej listy zdarzeń, podczas których polisa zadziała, ubezpieczenie obejmie każde zdarzenie uniemożliwiające wyjazd z wyjątkiem kilku sytuacji wyraźnie wyłączonych z ochrony.

Polisa od kosztów rezygnacji to ubezpieczenie z otwartym katalogiem ochrony

Rewolucyjna nowość jest jedną z kilku zmian, które Compensa wprowadziła w swoim ubezpieczeniu kosztów rezygnacji wraz z początkiem kwietnia 2026 roku.

Do tej pory oferowane przez firmę ubezpieczenie działało tak samo jak inne produkty na rynku: ochrona obejmowała wyłącznie zdarzenia z zamkniętej listy, liczącej od kilkunastu do niemal trzydziestu pozycji. Każda sytuacja spoza katalogu oznaczała brak wypłaty.

Opcjonalnie ubezpieczający może wybrać wariant rozszerzony ubezpieczenia turystycznego w którym ochrona obejmuje nie tylko sytuacje wskazane w standardowej liście, ale również inne, nienazwane zdarzenia uniemożliwiające wyjazd, takie jak np. potwierdzony rozpad związku, nagłe wydarzenie w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie rolnym, należącym do ubezpieczonego lub nagła operacja kota lub psa.

Wyjątkiem są zdarzenia wprost wymienione w włączeniach, które w przypadku całego rynku są do siebie mocno zbliżone. Chodzi o np. działania wojenne czy odwołania połączeń lotniczych z powodu strajku czy braku paliwa.

– Przez lata ubezpieczenie kosztów rezygnacji było produktem, w którym najważniejszym elementem był katalog ryzyk określający, kiedy polisa zadziała. Tymczasem klienci kupują ubezpieczenie po to, by mieć realną ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach – nie po to, by po szkodzie dowiadywać się, że ich przypadek nie jest na liście. Dlatego zdecydowaliśmy się zerwać z dotychczasową logiką i wyznaczyć nowy standard rynkowy. To zmiana, która powinna była nastąpić znacznie wcześniej – mówi Małgorzata Jakuta, szefowa Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Compensie.

Polisa, która pokryje koszty rezygnacji obejmie także inne planowane wydarzenia

Odświeżone ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach. Podstawowy obejmuje najczęstsze sytuacje zgodnie z określoną listą zdarzeń i opiera się na zamkniętym katalogu ryzyk.

Wariant rozszerzony to nowość na rynku – obejmuje zdarzenia spoza listy pod warunkiem ich udokumentowania, więc klient nie musi sprawdzać, czy jego przypadek się w niej mieści.

Dodatkowo Compensa rozszerzyła ubezpieczenie i obejmuje ono również bilety na wydarzenia, takie jak mecze, koncerty, spektakle czy specjalne, zabukowane wcześniej atrakcje turystyczne. To odpowiedź na rosnącą popularność wcześniejszego rezerwowania i związane z tym ryzyko.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: ile można dostać z polisy

Suma ubezpieczenia kosztów rezygnacji wynosi do 40 000 złotych na osobę, co pozwala na objęcie ochroną również kosztownych podróży. Składka zaczyna się już od 1,9% wartości ubezpieczonej usługi.

Compensa wydłużyła również okno zakupowe – polisę można nabyć w dowolnym momencie, o ile do planowanego wyjazdu pozostało więcej niż siedem dni. To rozwiązanie wychodzi naprzeciw coraz popularniejszemu spontanicznemu planowaniu podróży.

O dostępności i zakresie produktów ubezpieczeniowych, czy to kosztów rezygnacji czy też innych, związanych z wyjazdem lub podróżą zorganizowaną, warto zasięgnąć informacji w biurze podróży lub u swojego agenta ubezpieczeniowego.