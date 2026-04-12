Poprzez jazdę po alkoholu pojazdem mechanicznym w szczególności samochodem należy rozumieć stan po użyciu alkoholu-do 0,5 promila we krwi stanowiący wykroczenie jak i stan nietrzeźwości-powyżej tej wartości-będący przestępstwem.

Jazda po alkoholu na rowerze

Natomiast jazda po alkoholu rowerem niezależnie od jego ilości we krwi zawsze stanowi wykroczenie. W stanie po użyciu alkoholu mandat wyniesie co najmniej 1.000,00 zł. Dla nietrzeźwych jest to 2.500,00 zł, ale policja może skierować sprawę do sądu ze względem na wywołane zagrożenie. Wtedy grzywna może wynieść do 30.000,00 zł, ale i zostać nałożony areszt lub kara pozbawienia wolności. Dodatkowo jeśli sąd uzna, że rowerzysta stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa komunikacji może zakazać prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Powyższe uregulowania dotyczą poruszanie się po drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz w strefie ruchu. Są nią parkingi, drogi osiedlowe. Należy pamiętać również, że osoba prowadząca rower, nawet pijana jest traktowana jako pieszy.

Pojazdy niemechaniczne

Poprzez pojazdy niemechaniczne rozumie się poza rowerami-hulajnogi, deskorolki, żaglówki, kajaki, łodzie wiosłowe, szybowce, balony czy inne pojazdy nie mające silników lub z silnikami o mocy skokowej nie przekraczającej 50 cm3. Zaliczają się do nich rowery elektryczne i niektóre hulajnogi. Do tej grupy należą również pojazdy zaprzęgowe (wozy, bryczki) czy wózki inwalidzkie. Za pojazd niemechniczny jest traktowany również koń do jazdy wierzchem-odpowiedzialności podlega jeździec będący po alkoholu.

Zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych

Jeśli sąd nałoży na pijanego rowerzystę zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych ukarany nie może prowadzić wszystkich tego rodzaju pojazdów. Złamanie tego zakazu zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zakazem prowadzenia pojazdów niemechanicznych może zostać ukarany nietrzeźwy woźnica, a także kajakarz.-W sezonie letnim odbywają się kontrole trzeźwości wykonywane przez policję na szlakach wodnych analogiczne jak na drogach.

Co do zasady policja nakłada karę w postaci grzywny w mniej poważnych sprawach biorąc pod uwagę okoliczności-osobę sprawcy wykroczenia, ilość spożytego alkoholu, miejsce kontroli itp. Bardziej niebezpieczne sytuacją są poddawane ocenie przez sąd.

Tym samym jeśli sąd ukarze osobę jadącą rowerem po alkoholu zakazem prowadzenia pojazdów niemechanicznych nie może ona pracować jako kurier poruszający się tym środkiem transportu albo hulajnogą. Nie może też pływać żaglówką czy kajakiem ani pilotować szybowców albo balonów bądź powozić.