Sam pomysł nie jest nowy, za to konkretne rozmowy między szefem „Solidarności” Piotrem Dudą a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym toczyły się jeszcze w marcu tego roku. Dotyczyły one m.in. emerytur stażowych, które byłyby ogromną zmianą w polskim systemie emerytalnym. NSZZ „Solidarność” od lat zabiega o to, by pracownicy, którzy nie mogli zostać objęci programem emerytur pomostowych, również mogli przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Proponowana przez związek zmiana zakłada możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu określonej liczby lat.

Emerytura po 35 lub 40 latach pracy

Wprowadzenie emerytur stażowych, które umożliwiłyby zakończenie aktywności zawodowej wcześniej niż po osiągnięciu 60. lub 65. roku życia wydaje się rozwiązaniem słusznym z punktu widzenia osób z długim stażem pracy. Nie zawsze zdrowie pozwala na to, by pracować do 65. urodzin, za to sam 40-letni staż pracy jest wystarczająco długim okresem, w którym pracownik dokłada się do systemu emerytalnego. Podczas gdy część pracowników może skorzystać z wcześniejszej emerytury, inni zmuszeni są pracować zdecydowanie dłużej.

Propozycja „Solidarności” jest następująca: zgodnie z projektem zmian w systemie emerytalnym kobiety mogłyby przejść na emeryturę po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni: po 40 latach pracy. Do stażu pracy zaliczałyby się zarówno okresy składkowe jak i nieskładkowe. To oznaczałoby, że na emeryturę można byłoby przejść 7 lat wcześniej niż obecnie. Propozycja brzmi obiecująco i z pewnością znalazłaby poparcie wśród osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Obywatelski projekt ustawy zebrał tysiące podpisów, na razie jednak jego historia na tym się kończy. Żadne decyzje w sprawie emerytur stażowych nie zapadły.

MRPiPS pracuje nad projektem emerytur stażowych

Podobny projekt w styczniu 2024 roku zgłosili posłowie Lewicy. Jednak choć zakłada on również konieczność uskładania określonego kapitału, który umożliwiałby uzyskanie co najmniej świadczenia w wysokości emerytury minimalnej, tutaj także brak dalszych działań ze strony MRPiPS. Wiadomo, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zobligowane do podjęcia prac nad dwoma projektami i opracowania własnego stanowiska w sprawie obu projektów. Wiadomo, że postał projekt dokumentu rządowego, który został już przekazany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. I tutaj jednak proces się urywa.

Obecne zasady dotyczące emerytur

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, by móc przejść na emeryturę konieczne jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. By jednak otrzymywać świadczenie w wysokości co najmniej emerytury minimalnej, konieczne jest przepracowanie 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn). W takiej sytuacji świadczenie jest podwyższane do wysokości emerytury minimalnej nawet wtedy, gdy sam zgromadzony na koncie kapitał nie pozwala na wypłatę świadczenia w takiej wysokości.

Krótszy staż pracy również obliguje do uzyskania świadczenia, jednak może być ono znacząco niższe: stąd właśnie pojęcie tzw. emerytur groszowych.