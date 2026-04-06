Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 8–9 kwietnia. Będzie ono pierwszym po marcowej decyzji o obniżce stóp procentowych o 25 pb, która sprowadziła stopę referencyjną NBP do poziomu 3,75%.



Stopy procentowe w kwietniu: gospodarka utrudnia RPP decyzję

Inflacja w Polsce wyraźnie spadła i znajduje się w pobliżu celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5% (±1 pkt proc.). Oznacza to, że presja cenowa w gospodarce znacząco osłabła, choć inflacja w sektorze usług pozostaje relatywnie wyższa niż w przypadku towarów.

Jednocześnie gospodarka utrzymuje umiarkowane tempo wzrostu, co sugeruje stabilne warunki makroekonomiczne bez oznak przegrzania koniunktury. W takich warunkach bank centralny może prowadzić bardziej elastyczną politykę monetarną.

Stopy procentowe w kwietniu: dlaczego RPP powinna je obniżyć

Po marcowej obniżce stóp procentowych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kwietniowym posiedzeniu jest utrzymanie stóp na poziomie 3,75%, aby ocenić wpływ wcześniejszego luzowania polityki pieniężnej na inflację i aktywność gospodarczą. Na oczekiwania rynku wpływają jednak dodatkowe czynniki - uważa Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi.

W ostatnich tygodniach obserwowane było wyraźne wybicie stawek IRS (kosztu zamiany zmiennego na stałe i odwrotnie na rynku między instytucjami finansowymi), które odzwierciedlają rynkowe oczekiwania dotyczące przyszłych stóp procentowych i kosztu pieniądza w dłuższym okresie. Wzrost tych stawek może sugerować, że inwestorzy zaczęli wyceniać większą niepewność co do dalszych obniżek lub możliwość bardziej stabilnej ścieżki stóp.

Stopy procentowe w kwietniu: te ryzyka wstrzymają RPP przed kolejną obniżką

Dodatkowym źródłem ryzyka dla polityki monetarnej jest sytuacja geopolityczna. Trwający konflikt z udziałem Iranu znacząco podniósł ceny surowców energetycznych, cena ropy przekroczyła w ostatnich dniach 110–116 USD za baryłkę, a napięcia w regionie powodują zakłócenia na rynku energii i transporcie surowców.

Wyższe ceny energii mogą w kolejnych miesiącach ponownie zwiększać presję inflacyjną na świecie, co stanowi istotny czynnik ryzyka również dla Polski. W przypadku utrzymywania się wysokich cen ropy banki centralne mogą być zmuszone do bardziej ostrożnego podejścia do dalszych obniżek stóp.

- Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na posiedzeniu RPP w dniach 8–9 kwietnia jest utrzymanie stóp procentowych na poziomie 3,75%. Rada może przyjąć strategię wyczekiwania, obserwując wpływ wcześniejszej obniżki oraz rozwój sytuacji na rynkach globalnych. – komentuje Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi

Jednocześnie wyższe stawki IRS oraz napięcia geopolityczne na rynku energii zwiększają niepewność dotyczącą dalszej ścieżki stóp procentowych, co może skłaniać RPP do bardziej ostrożnej polityki w kolejnych miesiącach.