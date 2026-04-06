Rząd walczy z drożyzną na stacjach. Nowe ceny paliw w Wielkanoc od 4 kwietnia

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań gotowych paliw, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. W związku z drożejącymi paliwami jeszcze w ubiegłym tygodniu rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji "Ceny Paliwa Niżej".

Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą na wszystkich stacjach w Polsce przez okres świąteczny. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,21 zł/l, benzyna 98 - 6,82 zł/l, a olej napędowy - 7,87 zł/l.

Trzęsienie ziemi na Orlenie w Wielkanoc. Po ile benzyna 95, benzyna 98 i diesel 6 kwietnia?

W tej trudnej sytuacji kierowców z pewnością ucieszy akcja Orlenu. 12 marca koncern uruchomił promocję, która potrwa do 3 maja. Tym samym będzie obowiązywać przez osiem kolejnych weekendów. W okresie świąt Wielkanocnych potrwa od 3 do 7 kwietnia. Ile będą mogli zaoszczędzić kierowcy na stacjach paliw?

Każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay będzie mógł zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowegow cenie obniżonej nawet o 35 groszy na litrze. Warunkiem skorzystania z maksymalnego rabatu (35 gr/l) jest aktywacja kuponu w aplikacji oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 groszy.

Oznacza to, że kierowcy, którzy zechcą skorzystać z promocji Orlenu, zapłacą na stacjach w czasie świąt maksymalnie:

5,86 zł za litr benzyny 95

za litr benzyny 95 6,47 zł za litr benzyny 98

za litr benzyny 98 7,52 zł za litr oleju napędowego.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zapewnił, że paliwa na stacjach w Polsce nie zabraknie. – Obecnie jesteśmy spokojni i państwo możecie być spokojni, wszyscy państwo możecie być spokojni, że paliwa nie zabraknie – powiedział szef płockiego koncernu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Orlen podał, że na koniec lutego tego roku dysponował w Polsce siecią liczącą 1962 stacji paliw, z czego 442 to stacje franczyzowe.

Nowe maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna i diesel droższe być nie mogą

Orlen zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw wprowadziła mechanizm czasowego stosowania maksymalnych cen paliw stacjach w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT. Podkreślił jednocześnie, że "maksymalna cena paliwa ma charakter powszechny i obowiązuje wszystkich sprzedawców paliw ciekłych, zarówno na stacjach własnych, jak i franczyzowych".

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić ma Krajowa Administracja Skarbowa.