Na terenie prawie całego kraju jest duże zagrożenie pożarowe w lasach. Jedynie w wybranych regionach na północy kraju zagrożenie określono jako średnie. Są to m.in. północna i wschodnia część województwa pomorskiego, pas od zachodu po północny wschód w woj. warmińsko-mazurskim, większość woj. podlaskiego - poza zachodem przy granicy z Mazowszem i północno-wschodnia część woj. zachodniopomorskiego.

Strażacy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. - Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami - zalecają strażacy.

Gdzie można sprawdzić zagrożenie?

Mapę zagrożenia pożarowego znaleźć można pod adresem https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/. Na przeważającym obszarze Polski występuje 3. stopień zagrożenia pożarowego – zagrożenie duże.

Z mapy na stronie https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ wynika, że okresowym zakazem wstępu do lasu objęte są wybrane obszary leśne na terenie 18 z 429 nadleśnictw. Okresowy zakaz wstępu wprowadza się ze względu na zagrożenie pożarowe, ale także zabiegi ochronne lub inne przyczyny.

W ostatni weekend, 25 i 26 kwietnia, jak informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, strażacy interweniowali przy 228 pożarach lasu. Od początku 2026 roku odnotowano już ponad 2 tys. pożarów lasów.

Pożary w państwach UE biją rekordy

Członkowie Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre - JRC), czyli jednej z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, przeanalizowali zeszłoroczne pożary, które wybuchały w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W swoim raporcie ocenili, że sezon pożarów w 2025 roku był najgorszym w historii Unii Europejskiej. Łącznie w 25 z 27 państw członkowskich UE odnotowane zostały 7 783 pożary. Doprowadziły one do spalenia 1 079 538 hektarów lasów. Od ognia uchroniła się jedynie Malta i Luksemburg.

Pożary zniszczyły 1 092 095 hektarów w krajach europejskich spoza UE oraz 70 562 hektarów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.