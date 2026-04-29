Forsal logo

Europa straciła szansę na negocjacje z Rosją? "Najlepsza okazja przeciekła przez palce"

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
33 minut temu
Z Rosją można było negocjować wcześniej? Na takim stanowisku stoi prezydent Estonii Alar Karis, który przebywa w Helsinkach z dwudniową wizytą. Jego zdaniem w 2022 r. Europa popełniła błąd i pozwoliła, by najlepsza okazja do negocjacji pokojowych z Moskwą przeciekła jej przez palce.

Europa mogła negocjować z Rosją

W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla telewizji Yle, Karis stwierdził, że wiosną 2022 r. gdy siły rosyjskie zostały wyparte z okolic Kijowa niemal pod swoją granicę, Europa miała możliwość przyciągnięcia agresora do stołu negocjacyjnego. Teraz nikt do tego stołu nie podchodzi – przyznał z ubolewaniem.

Estoński prezydent już wcześniej w tym roku w licznych wypowiedziach zwracał uwagę, że kraje europejskie powinny przygotować się do dialogu z Rosją i wyznaczyć specjalnego wysłannika, ponieważ wojna na Ukrainie może zakończyć się dość szybko i nieoczekiwanie.

Spór w Estonii

Stanowiska Karisa doprowadziło w Estonii do sporu z resortem spraw zagranicznych, według którego z Rosją – jako państwem agresorem – nie można prowadzić żadnego dialogu.

- UE włożyła wiele (pieniędzy) w Ukrainę. Nie może być tak, że kiedy nadejdzie czas, przy stole negocjacyjnym zasiądą USA, Rosja i być może państwo trzecie, a Europy w ogóle nie będzie” – powiedział Karis w rozmowie z fińskim nadawcą.

Według Karisa Europa potrzebuje „planu na Rosję”, zarówno na czas negocjacji, jak i na okres powojenny. Trzeba go zacząć opracowywać już teraz, ponieważ procesy w UE są czasochłonne – stwierdził.

"Najważniejsze jest, by Rosja się zmieniła"

Karis, który przebywa w Finlandii do środy, wyraził jednocześnie przekonanie, że relacje z Rosją pozostaną „trudne” przez długi czas, nawet jeśli wojna na Ukrainie skończy się.

– Najważniejsze jest, by Rosja się zmieniła – podkreślił. Przypomniał, że w historii Europy przemiany państwa agresora są znane, a przykładem są nazistowskie Niemcy, które w ciągu dekady od zakończenia II wojny światowej stały się członkiem Wspólnoty Europejskiej oraz NATO.

Z Helsinek Przemysław Molik

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEuropa straciła szansę na negocjacje z Rosją? "Najlepsza okazja przeciekła przez palce" »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaEstonia
Powiązane
Azatbek Omurbekow zamach bombowy bucza wojna w Ukrainie
Zamach bombowy w rosyjskiej bazie. Celem był "rzeźnik z Buczy"
Mali Korpus Afrykański Rosjanie w Afryce Tuaregowie
Rosjanie obrywają w Afryce. Stracili kluczowe miasto, zabito ministra
wojna w Ukrainie Rosja Yandex Siergiej Loiter
Kolejna tajemnicza śmierć topowego menedżera w Rosji. Ciało znaleziono w Wołdze
Zobacz
|
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj