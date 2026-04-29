Eksplozja w garnizonie. Bombę ukryto w skrzynce pocztowej

Projekt Czeka-OGPU oraz serwis Rucriminal.info podały, że 28 kwietnia na terenie bazy wojskowej w miejscowości Kniazie-Wołkońskoje-1, około 30 km na wschód od Chabarowska, doszło do eksplozji.

Według źródeł projektu ładunek był podłożony w skrzynce pocztowej na półpiętrze jednego z budynków. W wyniku wybuchu jedna osoba zginęła – dowódca batalionu szkolenia łączności, ppłk. Kuzmienko – a kilka innych odniosło rany.

Po zdarzeniu postawiono garnizon w stan gotowości bojowej. Rosyjskie władze – jak zwykle – starały się utajnić incydent.

Celem ataku był "rzeźnik z Buczy"

Według serwisu Rucriminal.info celem zamachowców był 42-letni gen. Azatbek Omurbekow, znany w Ukrainie jako "rzeźnik z Buczy". Nie wiadomo, w jakim jest stanie po eksplozji.

Omurbekow od 2023 roku kieruje 392. Okręgowym Centrum Szkoleniowym Młodszych Specjalistów Wschodniego Okręgu Wojskowego. Wcześniej, w pierwszych miesiącach inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., dowodził 64. Samodzielną Brygadą Zmotoryzowaną, która okupowała podkijowską Buczę.

Żołnierze tej jednostki dopuścili się licznych zbrodni wojennych na cywilach – zabijali ich oraz gwałcili kobiety i dzieci. W miejscowości zginęły łącznie setki osób.

Ukraina mści się na zbrodniarzach

Póki co, Kijów nie zabrał głosu w sprawie incydentu. W przeszłości ukraińskie służby dokonywały zamachów w rosyjskich garnizonach na Dalekim Wschodzie.

We wrześniu 2025 roku doszło do eksplozji w garnizonie 155. Brygady Piechoty Morskiej pod Władywostokiem, której żołnierze dopuszczali się zbrodni wojennych podczas bitwy o Kijów. Z kolei kilka miesięcy wcześniej, w maju, miał miejsce zagadkowy wybuch w Zatoce Desantnaja (również nieopodal Władywostoku).