Rosjanie obrywają w Afryce. Stracili kluczowe miasto, zabito ministra

Tuaregowie i dżihadyści zajęli Kidal. Władze potwierdzają

"Opuściliśmy Kidal. Już nas tam nie ma. To dżihadyści i Front Wyzwolenia Azawadu (FLA) są w Kidal" – przekazało agencji AFP źródło zbliżone do gubernatora regionu. Informacje te potwierdzili tamtejsi mieszkańcy, którzy powiedzieli agencji, że widzieli malijską armię i rosyjskich najemników opuszczających miasto.

Kidal znajduje się w północno-wschodnim Mali

Doniesienia pojawiły się po tym, jak rebelianci z FLA ogłosili "całkowitą" kontrolę nad miastem. Wcześniej w sieci pojawiły się nagrania z ataków – w tym uderzeń dronowych – przeprowadzanych na obiekty wojskowe w Kidal.

🇲🇱🇷🇺 Fighters of the Azawad Liberation Front using FPV drones to strike Malian Armed Forces and the Russian Ministry of Defense’s “African Corps” near Kidal.

The operator’s skill is on point. pic.twitter.com/hLELVNm8Am April 27, 2026 Rozwiń

Również najemniczy Korpus Afrykański – podporządkowany ministerstwu obrony Rosji i który zastąpił w Afryce Grupę Wagnera – potwierdził w poniedziałek wycofanie się z Kidal po zaciętych walkach.

"Zgodnie ze wspólną decyzją kierownictwa Republiki Mali jednostki Korpusu Afrykańskiego, które stacjonowały i brały udział w walkach w mieście Kidal, wycofały się z tego obszaru wraz z personelem armii malijskiej" – głosi oświadczenie opublikowane na Telegramie.

Russian Africa Corps units withdrew from Kidal, Mali, after encirclement and a JNIM ultimatum. Reports also indicate Mali's defense minister was killed during clashes as Tuareg forces intensified their offensive. #Mali

Armia ogłasza "przegrupowanie"

Jak przypomina agencja AFP, Kidal przez kilkadziesiąt lat znajdował się pod kontrolą grup rebeliantów. Dopiero w listopadzie 2023 roku powrócił pod kontrolę państwa malijskiego dzięki ofensywie armii wspieranej przez rosyjskich najemników z Grupy Wagnera.

W niedzielę szef sztabu generalnego armii ogłosił w oświadczeniu wyemitowanym na kanale ORTM "ponowną adaptację" i "przegrupowanie" sił stacjonujących w miejscowości Anefis – położonej 100 kilometrów od miasta Kidal.

Ruszyła ofensywa. Zabili ministra obrony Mali

W weekend powiązana z Al-Kaidą Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu JNIM oświadczyła, że wraz ze swoimi tuareskimi sojusznikami rozpoczęła w całym Mali serię ataków. Dżihadyści przekazali, że zaatakowali m.in. domy przywódcy junty gen. Assimi Goïty i ministra obrony gen. Sadio Camary, który – według tych doniesień – zginął podczas ataku.

To najpoważniejsze od lat starcia. JNIM wraz z FLA walczą przeciwko rządzącej krajem juncie wojskowej.

Kryzys wewnętrzny w Mali trwa od 2012 roku

Mali znajduje się w głębokim kryzysie od 2012 r. Kraj zmaga się z dżihadystami powiązanymi z Al-Kaidą i Państwem Islamskim (IS), a na jego północy działają tuarescy rebelianci z FLA, którzy domagają się autonomii lub niepodległego państwa Azawad.

Rządząca od 2020 r. junta wojskowa – po wyrzuceniu wojsk francuskich i zaproszeniu w ich miejsce rosyjskich najemników – przegrywa wojnę z ekstremistami islamskimi.