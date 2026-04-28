Rosjanie obrywają w Afryce. Stracili kluczowe miasto, zabito ministra

Tuaregowie i dżihadyści zajęli Kidal. Władze potwierdzają
"Opuściliśmy Kidal. Już nas tam nie ma. To dżihadyści i Front Wyzwolenia Azawadu (FLA) są w Kidal" – przekazało agencji AFP źródło zbliżone do gubernatora regionu. Informacje te potwierdzili tamtejsi mieszkańcy, którzy powiedzieli agencji, że widzieli malijską armię i rosyjskich najemników opuszczających miasto.
Doniesienia pojawiły się po tym, jak rebelianci z FLA ogłosili "całkowitą" kontrolę nad miastem. Wcześniej w sieci pojawiły się nagrania z ataków – w tym uderzeń dronowych – przeprowadzanych na obiekty wojskowe w Kidal.
Również najemniczy Korpus Afrykański – podporządkowany ministerstwu obrony Rosji i który zastąpił w Afryce Grupę Wagnera – potwierdził w poniedziałek wycofanie się z Kidal po zaciętych walkach.
"Zgodnie ze wspólną decyzją kierownictwa Republiki Mali jednostki Korpusu Afrykańskiego, które stacjonowały i brały udział w walkach w mieście Kidal, wycofały się z tego obszaru wraz z personelem armii malijskiej" – głosi oświadczenie opublikowane na Telegramie.
Armia ogłasza "przegrupowanie"
Jak przypomina agencja AFP, Kidal przez kilkadziesiąt lat znajdował się pod kontrolą grup rebeliantów. Dopiero w listopadzie 2023 roku powrócił pod kontrolę państwa malijskiego dzięki ofensywie armii wspieranej przez rosyjskich najemników z Grupy Wagnera.
W niedzielę szef sztabu generalnego armii ogłosił w oświadczeniu wyemitowanym na kanale ORTM "ponowną adaptację" i "przegrupowanie" sił stacjonujących w miejscowości Anefis – położonej 100 kilometrów od miasta Kidal.
Ruszyła ofensywa. Zabili ministra obrony Mali
W weekend powiązana z Al-Kaidą Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu JNIM oświadczyła, że wraz ze swoimi tuareskimi sojusznikami rozpoczęła w całym Mali serię ataków. Dżihadyści przekazali, że zaatakowali m.in. domy przywódcy junty gen. Assimi Goïty i ministra obrony gen. Sadio Camary, który – według tych doniesień – zginął podczas ataku.
To najpoważniejsze od lat starcia. JNIM wraz z FLA walczą przeciwko rządzącej krajem juncie wojskowej.
Kryzys wewnętrzny w Mali trwa od 2012 roku
Mali znajduje się w głębokim kryzysie od 2012 r. Kraj zmaga się z dżihadystami powiązanymi z Al-Kaidą i Państwem Islamskim (IS), a na jego północy działają tuarescy rebelianci z FLA, którzy domagają się autonomii lub niepodległego państwa Azawad.
Rządząca od 2020 r. junta wojskowa – po wyrzuceniu wojsk francuskich i zaproszeniu w ich miejsce rosyjskich najemników – przegrywa wojnę z ekstremistami islamskimi.