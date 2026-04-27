Kolejna tajemnicza śmierć topowego menedżera w Rosji. Ciało znaleziono w Wołdze

Tajemnicze urazy głowy u kierowcy Loitera

Według ustaleń serwisu V1.ru ciało Loitera zidentyfikowano wśród trzech zmarłych wędkarzy, których zaginięcie zgłoszono pod koniec ubiegłego tygodnia. Razem z Loiterem utonęli Siergiej Nazarow, deweloper z Wołgogradu – jego ciała dotąd nie odnaleziono – oraz Igor Prochorow, osobisty kierowca biznesmena.

Ciało Prochorowa odnaleziono jako pierwsze. – U zmarłego stwierdzono urazy głowy. Wstępnie zakłada się, że mogli się przewrócić łodzią albo w coś uderzyć – przekazało źródło V1.ru.

Siergiej Loiter

Siergiej Loiter w latach 2022–24 był dyrektorem handlowym Yandexu, rosyjskiego giganta internetowego. Ostatnie dwa lata pełnił funkcję CEO ds. rozwoju technologii w Yango, rosyjskiej firmie cyfrowej, za pomocą której aplikacji można m.in. zamawiać przejazdy, przesyłać paczki, zamawiać jedzenie. Działa także poza Rosją, na przykład w krajach Bliskiego Wschodu.

Seria zgonów wśród topowych menadżerów w Rosji

Według wyliczeń rosyjskiego serwisu Moscow Times Loiter stał się co najmniej dwudziestym top menedżerem, który zginął w Rosji w niewyjaśnionych okolicznościach od początku wojny.

We wrześniu 2025 roku odnaleziono bezgłowe ciało dyrektora generalnego firmy wydobywającej sole potasowo-magnezowe "K-Potash Service", Aleksieja Sinicyna. W sierpniu pojawiły się informacje o śmierci Dmitrija Osipowa, przewodniczącego rady dyrektorów "Uralkalii", oraz Michaiła Kenina, założyciela i głównego akcjonariusza grupy "Samolot" – największego dewelopera w Rosji. Przyczyny ich śmierci pozostały nieznane.

Szczyt tajemniczych zgonów przypadł na 2022 rok: w styczniu w luksusowej osadzie w obwodzie leningradzkim znaleziono martwego 60-letniego szefa służby transportowej "Gazprom Invest", Leonida Szulmana. Miesiąc później w moskiewskim mieszkaniu odkryto ciała Władisława Awajewa, byłego wiceprezesa Gazprombanku, oraz jego żony i córki.

W lipcu 2022 roku w elitarnym kompleksie domów "Morskie Tarasy" nad Zatoką Fińską znaleziono ciało 61-letniego Jurija Woronowa – dyrektora generalnego firmy transportowej "Astra Shipping", realizującej m.in. kontrakty arktyczne dla Gazpromu. Zginął od strzału w głowę.

Jesienią 2022 roku z okna Centralnego Szpitala Klinicznego Zarządu Spraw Prezydenta w Moskwie wypadł 67-letni przewodniczący rady dyrektorów "Łukoilu", Rawil Maganow. Jego następca, 66-letni Władimir Niekrasow, zmarł rok później na skutek ostrej niewydolności serca. W marcu 2024 roku, w wieku 53 lat, zmarł wiceprezes "Łukoilu" Witalij Robertus. Firma nie ujawniła przyczyn ani okoliczności jego śmierci.

Również w 2022 roku Siergiej Protosenia, były top menedżer "Nowateku", został znaleziony zastrzelony w willi w Hiszpanii. Z kolei Aleksandra Tjulakowa, menedżera finansowego "Gazpromu", znaleziono martwego w garażu domu pod Petersburgiem.

Paweł Pczelnikow, dyrektor ds. komunikacji w "Cyfrowej Logistyce" (RŻD), został znaleziony z oznakami samobójstwa na balkonie mieszkania w Moskwie. Założyciel "Władimirskiego Standardu", Paweł Antow, wypadł z okna hotelu w Indiach, a dyrektor Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki, Iwan Peczorin, wypadł z łodzi podczas rejsu w pobliżu wyspy Russkij.

W lutym 2023 roku w domu pod Moskwą, przy szosie Rublowo-Uspieńskiej, znaleziono martwego Wiaczesława Rowniejenkę – współwłaściciela belgijskiej spółki handlującej ropą Nafta (B) N.V. i dyrektora generalnego Międzyregionalnego Związku Paliwowego. W tym samym roku z okna po przyjęciu wypadła wiceprezes "Loko-Banku" Kristina Bajkowa, a pierwszego zastępcę szefa "Jakutskenergo", Igora Szkurkę, znaleziono martwego w areszcie śledczym w Jakucku.

W październiku 2024 roku w Moskwie z okna swojego mieszkania wypadł były zastępca dyrektora "Norylskiego Niklu", Michaił Rogaczow. W lipcu 2025 roku z 17. piętra domu przy szosie Rublowskiej wypadł wiceprezes "Transniefti", Andriej Badałow.