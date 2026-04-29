Nowe tablice rejestracyjne. Padła propozycja zmian. Ministerstwo odpowiada

Tablice rejestracyjne z flagą i godłem?

Tablice rejestracyjne powinny być inne – przekonuje europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski. Proponuje zmianę, czyli dodanie niebieskiego paska po prawej stronie z flagą i godłem Polski. To miałoby spowodować, że samochód stałby się „mobilnym nośnikiem reklamowym” naszego kraju.

– Polska flaga, polskie symbole narodowe muszą wrócić na polskie tablice rejestracyjne. Dzisiaj, widząc samochód zarejestrowany u nas, w Polsce, nikt nie jest w stanie się domyślić, z jakiego kraju pochodzi – przekonywał podczas konferencji prasowej.

Po co zmieniać tablice?

Propozycję, nieco dziwną, biorąc pod uwagę program partii zachęcający do zmniejszania wydatków na administrację, europoseł złożył w Sejmie 20 października. Jednak, jak przekonuje, do zmiany nie potrzeba nowej ustawy, a jedynie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury.

Sypniewski tłumaczył, że tablice z flagą lub godłem ma obecnie siedem państw UE. Nie jest to niezgodne z przepisami unijnymi. Stwierdził, że zmiana nie doprowadzi do dodatkowych kosztów dla obywateli (zapłaci jednak budżet państwa).

Ministerstwo odpowiada: godło już jest

„Forsal” zapytał Ministerstwo Infrastruktury o pomysł europosła.

W odpowiedzi czytamy: „Wzór stosowanych obecnie tablic rejestracyjnych określa rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Tablice te są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2411/98 z 3 listopada 1998 r. w sprawie uznawania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających państwo członkowskie, w którym zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy, oraz Konwencją o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu 8 listopada 1968 r. Zgodność tablic rejestracyjnych z ww. konwencją ma istotne znaczenie w kontekście uznawania polskich tablic rejestracyjnych w ruchu międzynarodowym i poza granicami naszego kraju.”

Urzędnicy podkreślają, że tablice rejestracyjne, poza symbolem UE, zawierają także znak wyróżniający nasz kraj. Chodzi o napis „PL” umieszczany w lewym dolnym rogu. Co więcej, jak czytamy, kilka lat temu dodano także inne nawiązanie – do godła Polski.

– Z uwagi na napływające już wcześniej wnioski o dodanie na tablicach rejestracyjnych symboli narodowych, od lipca 2020 r. na tablicach rejestracyjnych, z wyjątkiem tablic motorowerowych i tablic tymczasowych, wprowadzono nanoszony techniką laserową obrys wizerunku orła, zgodnego z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – odpowiada Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury.

Propozycja europosła przepadnie? „Nie konsultował się”

Zapytaliśmy także o komentarz dotyczący pomysłu europosła. Wygląda na to, że obecnie projekt funkcjonuje jedynie w sferze medialnej.

„Europoseł Marcin Sypniewski nie konsultował swojej propozycji oraz nie występował do MI z postulatami zmiany wzoru tablic rejestracyjnych” – czytamy.