Nowe tablice rejestracyjne. Padła propozycja zmian. Ministerstwo odpowiada

Piotr Wróblewski
dzisiaj, 09:27
Czy będą nowe tablice rejestracyjne? Europoseł chce dodania do nich flagi i godła. Swój pomysł przedstawił na konferencji i miał go złożyć w Sejmie. Ministerstwo odpowiada: nawiązanie do godła już jest. A samego pomysłu – jak słyszymy – nikt z resortem nie konsultował.

Tablice rejestracyjne z flagą i godłem?

Tablice rejestracyjne powinny być inne – przekonuje europoseł Konfederacji Marcin Sypniewski. Proponuje zmianę, czyli dodanie niebieskiego paska po prawej stronie z flagą i godłem Polski. To miałoby spowodować, że samochód stałby się „mobilnym nośnikiem reklamowym” naszego kraju.

– Polska flaga, polskie symbole narodowe muszą wrócić na polskie tablice rejestracyjne. Dzisiaj, widząc samochód zarejestrowany u nas, w Polsce, nikt nie jest w stanie się domyślić, z jakiego kraju pochodzi – przekonywał podczas konferencji prasowej.

Szybka trasa nad morze już gotowa. Otwarcie bez wielkiej pompy
Szybka trasa nad morze już gotowa. Otwarcie bez wielkiej pompy

Po co zmieniać tablice?

Propozycję, nieco dziwną, biorąc pod uwagę program partii zachęcający do zmniejszania wydatków na administrację, europoseł złożył w Sejmie 20 października. Jednak, jak przekonuje, do zmiany nie potrzeba nowej ustawy, a jedynie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury.

Sypniewski tłumaczył, że tablice z flagą lub godłem ma obecnie siedem państw UE. Nie jest to niezgodne z przepisami unijnymi. Stwierdził, że zmiana nie doprowadzi do dodatkowych kosztów dla obywateli (zapłaci jednak budżet państwa).

Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi

Ministerstwo odpowiada: godło już jest

„Forsal” zapytał Ministerstwo Infrastruktury o pomysł europosła.

W odpowiedzi czytamy: Wzór stosowanych obecnie tablic rejestracyjnych określa rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Tablice te są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2411/98 z 3 listopada 1998 r. w sprawie uznawania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających państwo członkowskie, w którym zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy, oraz Konwencją o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu 8 listopada 1968 r. Zgodność tablic rejestracyjnych z ww. konwencją ma istotne znaczenie w kontekście uznawania polskich tablic rejestracyjnych w ruchu międzynarodowym i poza granicami naszego kraju.”

Urzędnicy podkreślają, że tablice rejestracyjne, poza symbolem UE, zawierają także znak wyróżniający nasz kraj. Chodzi o napis „PL” umieszczany w lewym dolnym rogu. Co więcej, jak czytamy, kilka lat temu dodano także inne nawiązanie – do godła Polski.

– Z uwagi na napływające już wcześniej wnioski o dodanie na tablicach rejestracyjnych symboli narodowych, od lipca 2020 r. na tablicach rejestracyjnych, z wyjątkiem tablic motorowerowych i tablic tymczasowych, wprowadzono nanoszony techniką laserową obrys wizerunku orła, zgodnego z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – odpowiada Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury.

Propozycja europosła przepadnie? „Nie konsultował się”

Zapytaliśmy także o komentarz dotyczący pomysłu europosła. Wygląda na to, że obecnie projekt funkcjonuje jedynie w sferze medialnej.

„Europoseł Marcin Sypniewski nie konsultował swojej propozycji oraz nie występował do MI z postulatami zmiany wzoru tablic rejestracyjnych” – czytamy.

Powiązane
Budowa drogi S6
Szybka trasa nad morze już gotowa. Otwarcie bez wielkiej pompy
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras. To dopiero początek
Kto będzie latał z Portu Polska?
Kto będzie latał z Portu Polska? Ryanair nie chce, Enter Air się zastanawia
Zobacz
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
