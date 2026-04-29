Ceny maksymalne pod lupą. Tyle stacji złamało przepisy

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:38
Ponad cztery tysiące kontroli i setki wykrytych nieprawidłowości – państwo przyjrzało się temu, jak stacje paliw stosują ceny maksymalne. Jak poinformował w Sejmie wiceminister energii Konrad Wojnarowski, problem dotyczy około 6 proc. punktów.

Setki stacji z naruszeniami cen maksymalnych

- Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza regularne kontrole na stacjach paliw. Dokonano 4230 kontroli stosowania ceny maksymalnej na stacjach i stwierdzono 271 nieprawidłowości, czyli dotyczy to około 6 proc. stacji - powiedział Wojnarowski.

Dodał, że Ministerstwo Energii pozostaje w stałym kontakcie z KAS oraz na bieżąco odpowiada na pytania w sprawie stosowania ceny maksymalnej.

- Sytuacja na rynku jest na bieżąco monitorowana. Działania wspierające stabilność cenową będą podejmowane w oparciu o wpływ konfliktu na krajowy rynek paliw, prognozy rynkowe, ale także, rzecz jasna, sytuację makroekonomiczną Polski - powiedział wiceminister energii.

Pakiet CPN wydłużony

- Pakiet CPN został wydłużony do 15 maja 2026 roku po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki wydłużających obniżkę VAT i akcyzy na paliwa - dodał Wojnarowski, podkreślając, że ceny paliw w kraju są jednymi z najniższych w Europie.

Wskazał, że jeśli chodzi o tzw. turystykę paliwową, sytuacja jest opanowana, wręcz stabilna.

- Zakładamy, że dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zostanie opanowana, nie będzie stabilna. My dalej będziemy Polaków wspierać, jeśli chodzi o ceny paliw - dodał.

ME wesprze ceny LPG?

Zasygnalizował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, w najbliższych tygodniach ME będzie się starał „pochylić nad mechanizmem dotyczącym LPG”.

Wiceminister przypomniał jednocześnie, że koszt pakietu CPN dla budżetu to 1,6 mld zł miesięcznie.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
