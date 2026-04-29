W trakcie debaty wskazywano na utrzymujące się izraelskie naloty, aktywność Hamasu oraz ograniczony dostęp do pomocy. W praktyce paraliżuje to działania humanitarne.

Zastępca sekretarza generalnego ONZ Khaled Khiari podkreślił, że „w Gazie zawieszenie broni jest coraz bardziej kruche”, a sytuacja w całym regionie „systematycznie się pogarsza”.

Pogarsza się sytuacja w Strefie Gazy

Według danych przytoczonych podczas posiedzenia RB, około 1,8 mln mieszkańców Gazy pozostaje przesiedlonych i zależnych od pomocy. Odbudowa zniszczonego terytorium może kosztować nawet 71,4 mld dolarów w ciągu dekady.

Unia Europejska ostrzegła jednocześnie przed pogłębianiem napięć politycznych i odejściem Izraela od dotychczasowych zobowiązań. Ambasador UE przy ONZ Stavros Lambrinidis ocenił, że przyjęcie przez parlament Izraela ustawy o karze śmierci „stanowi poważny regres” i wezwał do powrotu do wcześniejszego stanowiska.

Dyplomata podkreślił także konieczność „trwałego rozbrojenia Hamasu, pełnego wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy oraz rozmieszczenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych”. Jak dodał, istnieje „silny międzynarodowy konsensus na rzecz ochrony rozwiązania dwupaństwowego”.

Dyskusja koncentrowała się również na wspieranym przez USA planie pokojowym, który zakłada między innymi demilitaryzację Gazy, utworzenie tymczasowej administracji palestyńskiej oraz szeroko zakrojoną odbudowę.

Rozmowy dotyczace rozbrojenia Hamasu utknęły w martwym punkcie

Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair mówił o „przełomowym momencie” i apelował o mobilizację środków finansowych. Jak podkreśla serwis UN News, rozmowy dotyczące rozbrojenia Hamasu utknęły jednak w martwym punkcie.

Przedstawicielka Palestyny Varsen Aghabekian zwróciła uwagę, że mimo zawieszenia broni „cierpienie trwa”, a ograniczenia w dostępie do pomocy humanitarnej są nieuzasadnione. W opinii USA, główną przeszkodą w realizacji planu pozostaje Hamas. Wezwały Hamas do demilitaryzacji.

Uczestniczący w posiedzeniu dyplomaci ostrzegali, że bez realnego postępu politycznego, zwiększenia dostępu do pomocy i porozumienia w sprawie rozbrojenia obecne zawieszenie broni może się załamać. Przekreśli to szanse na odbudowę i stabilizację regionu.