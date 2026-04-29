ONZ ostrzega przed katastrofą humanitarną w Strefie Gazy. Rośnie ryzyko wznowienia walk

oprac. Diana Bartosiuk
58 minut temu
Rada Bezpieczeństwa ONZ ostrzegła we wtorek, że kruche zawieszenie broni w Strefie Gazy jest coraz bardziej zagrożone. Pogarszająca się sytuacja humanitarna grozi powrotem do konfliktu na pełną skalę.

W trakcie debaty wskazywano na utrzymujące się izraelskie naloty, aktywność Hamasu oraz ograniczony dostęp do pomocy. W praktyce paraliżuje to działania humanitarne.

Zastępca sekretarza generalnego ONZ Khaled Khiari podkreślił, że „w Gazie zawieszenie broni jest coraz bardziej kruche”, a sytuacja w całym regionie „systematycznie się pogarsza”.

Pogarsza się sytuacja w Strefie Gazy

Według danych przytoczonych podczas posiedzenia RB, około 1,8 mln mieszkańców Gazy pozostaje przesiedlonych i zależnych od pomocy. Odbudowa zniszczonego terytorium może kosztować nawet 71,4 mld dolarów w ciągu dekady.

Unia Europejska ostrzegła jednocześnie przed pogłębianiem napięć politycznych i odejściem Izraela od dotychczasowych zobowiązań. Ambasador UE przy ONZ Stavros Lambrinidis ocenił, że przyjęcie przez parlament Izraela ustawy o karze śmierci „stanowi poważny regres” i wezwał do powrotu do wcześniejszego stanowiska.

Dyplomata podkreślił także konieczność „trwałego rozbrojenia Hamasu, pełnego wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy oraz rozmieszczenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych”. Jak dodał, istnieje „silny międzynarodowy konsensus na rzecz ochrony rozwiązania dwupaństwowego”.

Dyskusja koncentrowała się również na wspieranym przez USA planie pokojowym, który zakłada między innymi demilitaryzację Gazy, utworzenie tymczasowej administracji palestyńskiej oraz szeroko zakrojoną odbudowę.

Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem
Rozmowy dotyczace rozbrojenia Hamasu utknęły w martwym punkcie

Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair mówił o „przełomowym momencie” i apelował o mobilizację środków finansowych. Jak podkreśla serwis UN News, rozmowy dotyczące rozbrojenia Hamasu utknęły jednak w martwym punkcie.

Przedstawicielka Palestyny Varsen Aghabekian zwróciła uwagę, że mimo zawieszenia broni „cierpienie trwa”, a ograniczenia w dostępie do pomocy humanitarnej są nieuzasadnione. W opinii USA, główną przeszkodą w realizacji planu pozostaje Hamas. Wezwały Hamas do demilitaryzacji.

Uczestniczący w posiedzeniu dyplomaci ostrzegali, że bez realnego postępu politycznego, zwiększenia dostępu do pomocy i porozumienia w sprawie rozbrojenia obecne zawieszenie broni może się załamać. Przekreśli to szanse na odbudowę i stabilizację regionu.

kal1.png
Źródło: PAP
Władimir Putin
Rosja szykuje się do agresji na kraj NATO? Szef MON mówi wprost
Nie tylko Ormuz. Oto kluczowe cieśniny świata, o których mało się mówi
Secretary-general,António,Guterres,Makes,Remarks,At,The,Opening,Of,The
Szef ONZ ostrzega świat przed bronią jądrową. „Przełammy amnezję zanim będzie za późno”
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
