Atak dronów na Morzu Czarnym. Ukraina upolowała tankowiec

Wojciech Rodak
dzisiaj, 12:44
Atak dronów na Morzu Czarnym. Ukraina upolowała tankowiec
Ukraińskie drony nawodne zaatakowały w środę rano objęty sankcjami tankowiec Marquise na Morzu Czarnym. O operacji poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Drony uderzyły w rufę tankowca

Według ukraińskiego dowództwa jednostka dryfowała z wyłączonym systemem AIS, czyli automatycznym systemem identyfikacji używanym w żegludze do określania pozycji, kursu i parametrów statków. Prawdopodobnie tankowiec, pływający pod banderą Kamerunu, oczekiwał na przeładunek rosyjskiego paliwa z innego statku na morzu. Znajdował się około 210 km na południowy wschód od rosyjskiego portu Tuapse, gdzie obecnie płonie rafineria, produkująca paliwo na eksport.

Według komunikatu drony uderzyły w rufę Marquise’a – w rejon układu napędowo-sterowego oraz maszynowni, czyli kluczowych elementów odpowiadających za manewrowość i napęd statku. Obecnie trwa szacowanie szkód po ataku.

Marquise jest na listach sankcyjnych

Tankowiec Marquise znajduje się na listach sankcyjnych Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Nowej Zelandii oraz Kanady. Według strony ukraińskiej był wykorzystywany przez Rosję do nielegalnego transportu produktów ropopochodnych, z pominięciem międzynarodowych restrykcji.

kal1.png
