Cios w Rosję. Nocny atak dronów w głąb kraju, strategiczny obiekt w ogniu

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 09:21
Cios w Rosję. Nocny atak dronów w głąb kraju, strategiczny obiekt w ogniu
Cios w Rosję. Nocny atak dronów w głąb kraju, strategiczny obiekt w ogniu/X.com
Ukraińskie drony zaatakowały jedną z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej należącą do państwowego koncernu Rosnieft w mieście Tuapse. Informacje o kolejnym nalocie pojawiły się tylko kilka dni po opanowaniu pożaru spowodowanego poprzednim atakiem. Lokalne władze podają, że z ogniem walczy ponad 100 strażaków.

W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińska armia przeprowadziła ataki dronowe na cele w Rosji związane z ich infrastrukturą wojskową i energetyczną. Ponownie uderzono między innymi w port w Tuapse w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Czarnym. Po ataku w rafinerii znajdującej się w terminalu naftowym portu wybuchł pożar.

Wojna w Ukrainie. Drony zaatakowały rafinerię Rosnieftu w Tuapse

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania pokazujące efekt ukraińskich uderzeń, w tym ogromny słup dymu widoczny na horyzoncie. Mieszkańcy Tuapse relacjonowali, że w mieście słyszalne były eksplozje.

W ubiegłym tygodniu (20 kwietnia) obiekt ten został zaatakowany przez ukraińskie drony, co spowodowało m.in. wyciek ropy, pożar, który trwał przez cztery dni oraz opady deszczu zanieczyszczonego ropą naftową. W poniedziałek ukraińska armia potwierdziła, że w wyniku tej operacji zniszczono 24 zbiorniki, a cztery kolejne zostały uszkodzone.

Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy

Ukraina ponowiła atak na rafinerię w Tuapse. To ważny obiekt w Rosji

Wcześniejsze uderzenia Kijowa na rafinerię w Tuapse skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu, który większość swojej produkcji sprzedaje na eksport. Położone w Kraju Krasnodarskim port i rafineria ropy naftowej w Tuapse należą do państwowego koncernu Rosnieft. Jest to jedyna rosyjska rafineria nad Morzem Czarnym.

Potencjał przetwórczy rafinerii to około 10-12 mln ton ropy naftowej rocznie, co przekłada się na około 240 tys. baryłek dziennie. Sam zakład należy do jednego z największych tego typu obiektów w Rosji i służy głównie do produkowania benzyny, oleju napędowego, nafty, mazutu oraz surowców dla przemysłu petrochemicznego. Rafineria w Tuapse jest kluczowym dostawcą paliw dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Ukraińskie wojska po raz pierwszy uderzyły w ten obiekt w styczniu 2024 roku. Zapoczątkowało to serię ostrzałów, która trwa do tej pory.

Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Rosja wysłała rakiety i drony na Czarnobyl. Ukraińcy milczeli do tej pory
Rosja wysłała rakiety i drony na Czarnobyl. Ukraińcy milczeli do tej pory
Zełenski straszy tym, co szykuje Rosja. W grze atak na kolejne państwo. Kraj NATO reaguje
Zełenski straszy tym, co szykuje Rosja. W grze atak na kolejne państwo. Kraj NATO reaguje
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras. To dopiero początek
