Rosja wysłała rakiety i drony na Czarnobyl. Ukraińcy milczeli do tej pory

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 13:38
Rosja wielokrotnie wystrzeliwała drony i rakiety w pobliże zamkniętej elektrowni atomowej w Czarnobylu – oświadczył prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko, cytowany przez agencję Reutera. Jak podkreślił, trasy rosyjskich pocisków i bezzałogowców wielokrotnie przecinały obszary, na których znajdują się ukraińskie obiekty jądrowe, a nawet dochodziło do bezpośrednich uderzeń na infrastrukturę. W niedzielę przypada 40. rocznica katastrofy nuklearnej w Czarnobylu.

Krawczenko ujawnił nieznane dotąd fakty na temat rosyjskich działań wojennych w rejonie ukraińskich elektrowni atomowych. Jak podkreślił, zamknięta siłownia w Czarnobylu i działająca elektrownia atomowa Chmielnicki na zachodzie Ukrainy 32 razy znajdowały się już w odległości nie większej niż 20 km od trajektorii rosyjskich rakiet hipersonicznych Kinżał. 18 tych pocisków mijało którąś z tych siłowni dwukrotnie w ciągu jednego lotu. Nie ma więc mowy o przypadku.

- Takich ostrzałów nie można wytłumaczyć żadnymi względami wojskowymi. To ewidentne, że loty nad obiektami nuklearnymi są wykonywane wyłącznie w celu zastraszenia – oznajmił Krawczenko.

Wojna w Ukrainie. Rosja posyłała drony i rakiety w pobliże Czarnobyla

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wielokrotnie informowała o aktywności militarnej w pobliżu elektrowni atomowych w Ukrainie oraz o atakach na podstacje trakcyjne, mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nuklearnego.

Krawczenko powiedział, że w trzech przypadkach Kinżały spadły na ziemię w odległości nie większej niż 10 km od elektrowni atomowej Chmielnicki. Przyczyny nie są znane, ale - według prokuratora - ich szczątki nie wskazywały na to, by zostały przechwycone. Krawczenko oświadczył też, że radary wychwyciły co najmniej 92 rosyjskie drony, które leciały w odległości nie większej niż 5 km od powłoki antyradiacyjnej elektrowni w Czarnobylu.

Rzeczywista liczba takich przelotów jest według niego niemal na pewno wyższa, gdyż odczyty na ukraińskich radarach wojskowych mogą oznaczać więcej niż jednego drona, a czasem wcale nie są one wychwytywane.

- Umyślne loty z potężnymi głowicami nad obiektem nuklearnym to co najmniej skrajny brak odpowiedzialności, który świadczy o kompletnym lekceważeniu (…) bezpieczeństwa cywilów nie tylko w Ukrainie, lecz także w całej Europie – zaznaczył Krawczenko.

Wojna w Ukrainie. Atak Rosji na elektrownie atomową w Czarnobylu

W lutym 2025 roku obiekt zidentyfikowany przez Ukrainę jako rosyjski dron szturmowy dalekiego zasięgu uderzył w elektrownię w Czarnobylu, przebijając powłokę antyradiacyjną. Kreml zaprzeczył wówczas, by Rosja miała coś wspólnego z tym incydentem, i oznajmił, że Ukraina zapewne sama przypuściła ten atak jako prowokację.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oszacował koszty naprawy osłony na co najmniej 500 mln euro i ostrzegł, że jeśli nie zostanie ona przeprowadzona, to w ciągu czterech lat rozpocznie się „nieodwracalna korozja” powłoki.

Według Krawczenki śledztwo przeprowadzone przez ukraińską prokuraturę wykazało, że rosyjski atak był najprawdopodobniej umyślny. Jego zdaniem wojsko rosyjskie umieszcza Czarnobyl na szlaku swych ataków zapewne po to, by ominąć gęstą sieć ukraińskiej obrony powietrznej.

Do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. Skażeniu uległ obszar co najmniej 120 tys. km2.

Źródło: PAP
