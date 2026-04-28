Rój dronów uderzył na Krymie. Potężny pożar bazy rakietowej

Pożar bazy rakietowej w Miżhirji na Krymie

Obiekt, w który uderzyły drony, znajduje się w Miżhirji, około 80 km na północny wschód od Sewastopola. Na terenie jednostki wojskowej nr 82717 Rosjanie umieścili bazę wyrzutni taktycznych pocisków Iskander, którymi ostrzeliwali cele w Ukrainie.

Miżhirja leży na południu Krymu

Jako pierwszy o pożarze poinformował kanał "Krymski Wiatr" na Telegramie, powołując się na informacje od mieszkańców. Zarejestrował go również system NASA FIRMS.

Pożar bazy wykryty w systemie NASA FIRMS

We wtorek rano Michaił Razwożajew, szef okupacyjnych władz Sewastopola, poinformował, że w nocy odnotowano nalot 20 dronów na półwysep. Utrzymywał jednak, że wszystkie drony zestrzelono.

To kolejny atak dronów na systemy Iskander w tym rejonie

Ukraiński serwis Militarnji informuje, że wcześniej obiekt ten był już celem ataku Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy 16 kwietnia. Równocześnie drony uderzyły wówczas w inną bazę rosyjskich systemów rakietowych w pobliżu miejscowości Kurortne (niecałe 4 km od Miżhirji).

Rosjanie regularnie wystrzeliwują pociski balistyczne z Krymu w kierunku infrastruktury cywilnej i krytycznej na Ukrainie. Systemy Iskander mają zasięg przekraczający 700 km.

Do tej pory potwierdzono zniszczenie trzech wyrzutni Iskanderów

Z kolei w marcu operatorzy dronów z Sił Operacji Specjalnych Ukrainy zniszczyli wyrzutnię rosyjskiego systemu Iskander na Krymie w pobliżu miejscowości Wysznewe. Warto podkreślić, że był to dopiero trzeci potwierdzony przypadek zniszczenia wyrzutni systemu Iskander w trakcie całej wojny rosyjsko-ukraińskiej.