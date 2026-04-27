Izrael kupuje od Rosjan kradzione zboże z Ukrainy. Kijów grozi konsekwencjami

Panoramitis czeka na rozładunek. Ukraina ostrzega Izrael

Statek Panoramitis, pływający pod banderą Panamy, pojawił się w pobliżu Hajfy – najważniejszego portu Izraela. Według doniesień medialnych statek przewozi pszenicę wartą miliony dolarów, pochodzącą z okupowanych terenów Ukrainy. Od niedzieli czeka na wpłynięcie do portu i rozładunek.

Śledztwo izraelskiego dziennika "Haaretz" ujawniło, że jest to kolejny w ostatnich latach statek ze skradzioną Ukrainie pszenicą, który dotarł do Izraela. Barak Ravid, dziennikarz amerykańskiego serwisu Axios, rozmawiał o tej sprawie z wysokiej rangi ukraińskim dyplomatą. Ten przestrzegł, że jeśli Panoramitis rozładuje towar, to w relacjach Izraela z Ukrainą dojdzie do poważnego kryzysu.

– Monitorujemy sytuację. Nie zamierzamy tego ignorować. Jeśli ten statek i jego ładunek nie zostaną odrzucone, zastrzegamy sobie prawo do zastosowania pełnego zestawu środków dyplomatycznych oraz międzynarodowych kroków prawnych – zapowiedział.

Dyplomata stwierdził, że Izrael "w zasadzie zlekceważył" żądania Ukrainy dotyczące poprzedniego statku, który rozładował skradzioną pszenicę w porcie w Hajfie. Chodzi o masowiec Albinsk. W kwietniu przywiózł 44 tys. ton zboża.

– Szczerze mówiąc, odbieramy to jako policzek, biorąc pod uwagę strategiczną życzliwość, jaką Ukraina okazała Izraelowi. Od uznania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną po penalizację antysemityzmu – stwierdził rozmówca Ravida.

– Czerpanie zysków z kradzionego towaru nie powinno leżeć w standardach Izraela – zaznaczył.

Izrael kupuje kradzione zboże od 2023 roku

Śledztwo "Haaretz" wykazało, że Izrael kupuje zboże z okupowanych terenów Ukrainy od 2023 roku. Tylko w tym roku przyjął już co najmniej cztery statki z tym towarem. Żeby zatrzeć ślady, zboże jest przeładowywane ze statku na statek na pełnym morzu.

Oprócz Izraela największymi odbiorcami kradzionego zboża są Turcja, Iran i Syria.

Eksperci prawa międzynarodowego wyjaśniają, jak pisze "Haaretz", że bezprawne przejmowanie mienia na taką skalę, bez związku z potrzebami wojskowymi, stanowi zbrodnię wojenną.