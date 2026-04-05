Kolejki pojazdów na niemieckich numerach na polskich stacjach paliw

O napiętej sytuacji na stacjach paliw informujeRadio Szczecin. W Wielką Sobotę na stacjach w Lubieszynie (pow. policki) nadal ustawiały się kolejki pojazdów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Różnice cen są znaczące -benzyna i olej napędowy w Polsce są tańsze nawet o 50 eurocentów za litr niż w Niemczech.

W Wielką Sobotę na pięciu stacjach przy drodze krajowej nr 10 w Lubieszynie, w pobliżu przejścia granicznego, tankowali niemal wyłącznie kierowcy z Niemiec. Przy każdym dystrybutorze czekały po dwa–trzy pojazdy. Pan Piotr, Polak mieszkający z rodziną w Löcknitz (ok. 10 km od granicy), podkreśla, że jego niemieccy sąsiedzi od lat tankują w Polsce:

– Teraz, gdy ceny paliw mocno wzrosły, Lubieszyn stał się jedną wielką stacją benzynową dla całego regionu – powiedział w rozmowie z PAP.

Jak zauważają mieszkańcy województwa lubuskiego, masowa turystyka paliwowa z Niemiec nasiliła się od środy. Wzmożony ruch widoczny jest także w Szczecinie oraz okolicznych miejscowościach, m.in. w Przecławiu, Rosówku, Kołbaskowie i Gryfinie. Na przygranicznych stacjach w okolicach Szczecina codziennie ustawiają się kolejki aut z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii – landów sąsiadujących z woj. zachodniopomorskim.

Od końca marca na stacjach paliw w Polsce obowiązują ceny maksymalne

Od 31 marca na stacjach paliw w Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw. To efekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, będącej częścią rządowego pakietu „CPN” („Ceny Paliwa Niżej”).

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm wyznaczania maksymalnej ceny sprzedaży paliw, której stacje nie mogą przekroczyć. Cena ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku publikacji przed dniami wolnymi od pracy stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego. Resort energii publikuje obwieszczenia codziennie, a sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi kara do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Aktualne ceny paliw (Pb98, PB95, ON, LPG)

Na dzień 5 kwietnia 2026 r. maksymalne ceny paliw wynoszą:

Pb98 – 6,82 zł/l

Pb95 – 6,21 zł/l

ON - 7,87 zł/l

Średnia cena LPG (nieobjętego pakietem „CPN”) wynosi ok. 3,69 zł/l. Przed wprowadzeniem regulacji na niektórych stacjach ceny benzyny Pb95 zbliżały się do 8 zł/l, natomiast olejunapędowego nawet do 9 zł/l. Rządowa interwencja na rynku paliw ma ulżyć tankującym, ale bez poprawy sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie wysokie ceny mogą szybko wrócić na stacje paliw.

Reakcja rządu na zjawisko wzmożone zjawisko turystyki paliwowej

Minister energii Miłosz Motyka, zapowiedział, że rząd monitoruje sytuację i nie wyklucza działań ograniczających skalę zjawiska:

„Jeśli turystyka paliwowa znacząco wzrośnie, nie wykluczamy wprowadzenia mechanizmów, które ją ograniczą” – przekazał w wypowiedzi cytowanej przez resort.

Premier Donald Tusk zaznaczył, że odpowiedni ministrowie analizują sytuację na bieżąco. Wskazał również, że podobne zjawisko obserwowane jest m.in. na Słowacji.

– Nie ma na razie wyraźnego wzrostu ruchu z Niemiec, ale można się spodziewać, że chętnych na tańsze paliwo w Polsce będzie przybywać- ocenił.

Wejdzie w życie limit zakupu paliwa na stacjach w Polsce?

Wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży paliwa dla cudzoziemców nie jest wykluczone. Minister energii podkreślił, że decyzje będą uzależnione od wpływu turystyki paliwowej na dostępność paliwa w kraju:

– Jeśli okaże się, że zjawisko zaburza podaż na stacjach i otrzymamy takie sygnały m.in. od Orlenu czy Ministerstwa Aktywów Państwowych, możliwe będzie wprowadzenie ograniczeń – terytorialnych lub ogólnokrajowych – powiedział.

Zastrzegł jednak, że na razie nie ma podstaw do wprowadzania takich rozwiązań. Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, poinformował natomiast, że spółka na bieżąco monitoruje sytuację:

– Wprowadziliśmy system nadzoru nad stacjami przygranicznymi oraz codzienne raportowanie – zaznaczył.

Wzmożone zjawisko turystyki paliwowej. Straż graniczna na pewno będzie miała dodatkowe wsparcie

Karol Nawrocki, Prezydent RP oraz Zwierzchnik Sił Zbrojnych, postanowił o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej. W oficjalnym komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego czytamy, że:

"Od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską".

Powyższy komunikat nie zawiera jednak żadnego uzasadnienia i nie wiadomo, czy jest on związany z kwestią turystyki paliwowej, czy z innymi kwestiami bezpieczeństwa.

Źródła:

radioszczecin.pl, PAP