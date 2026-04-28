Ukraińcy alarmują. Brakuje im pocisków niezbędnych do obrony

Ukrainie brakuje pocisków przeciwlotniczych

– Zima była dla nas szczególnie ciężka. Przeciwnik użył w tym czasie przeciwko nam ponad 700 pocisków – powiedział Ihnat, dodając, że znaczna część tej liczby to pociski balistyczne lub hipersoniczne typu Kindżał i Iskander oraz północnokoreańskie KN-23. To znacząco zmniejszyło zapasy pocisków do systemów Patriot, a także NASAMS, IRIS-T i innych.

– Zestaw Patriot jako jedyny jest w stanie zestrzeliwać pociski balistyczne. (...) Nie oznacza to, że nie mamy pocisków, ale występuje poważny deficyt – powiedział rzecznik. Chodzi przede wszystkim o pociski w wersji PAC-3, posiadające największe możliwości zwalczania rakiet balistycznych.

USA wstrzymają dostawy?

Pociski do systemów Patriot są produkowane w USA, a ich zapasy zostały znacząco ograniczone w czasie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. O możliwości opóźnienia dostaw tego typu uzbrojenia także w ramach inicjatywy PURL – Priority Ukraine Requirements List informowała administracja USA w połowie kwietnia.

– Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół – podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W ciągu ostatniej doby Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 123 drony. Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 95 z nich.