Ukraińcy alarmują. Brakuje im pocisków niezbędnych do obrony

oprac. Jan Kozicki
dzisiaj, 16:01
Rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ihnat, przyznał, że po okresie zimowym, gdy Rosja intensywnie ostrzeliwała Ukrainę, występuje znaczny deficyt pocisków do systemów przeciwlotniczych.

Ukrainie brakuje pocisków przeciwlotniczych

– Zima była dla nas szczególnie ciężka. Przeciwnik użył w tym czasie przeciwko nam ponad 700 pocisków – powiedział Ihnat, dodając, że znaczna część tej liczby to pociski balistyczne lub hipersoniczne typu Kindżał i Iskander oraz północnokoreańskie KN-23. To znacząco zmniejszyło zapasy pocisków do systemów Patriot, a także NASAMS, IRIS-T i innych.

 Zestaw Patriot jako jedyny jest w stanie zestrzeliwać pociski balistyczne. (...) Nie oznacza to, że nie mamy pocisków, ale występuje poważny deficyt – powiedział rzecznik. Chodzi przede wszystkim o pociski w wersji PAC-3, posiadające największe możliwości zwalczania rakiet balistycznych.

USA wstrzymają dostawy?

Pociski do systemów Patriot są produkowane w USA, a ich zapasy zostały znacząco ograniczone w czasie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. O możliwości opóźnienia dostaw tego typu uzbrojenia także w ramach inicjatywy PURL Priority Ukraine Requirements List informowała administracja USA w połowie kwietnia.

– Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół – podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W ciągu ostatniej doby Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 123 drony. Obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 95 z nich.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Powiązane
Ukraina linia obronna wojna w Ukrainie
Ukraina szykuje umocnienia na granicy. Widać je z kosmosu
Iskander wojna w Ukrainie Krym atak dronów
Rój dronów uderzył na Krymie. Potężny pożar bazy rakietowej
wojna w Ukrainie populacja Ukrainy demografia wojna w Ukrainie
Ukrainie grozi demograficzna katastrofa. Pokój może przynieść drenaż mózgów
Zobacz
|
wycinka drzew, zezwolenie, kara, prawo, opłata
Wycinka drzewa w obrębie swojej działki lub nieruchomości. Można wyciąć drzewo bez zezwolenia w 2026 roku?
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
