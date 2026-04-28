Ukraina szykuje umocnienia na granicy. Widać je z kosmosu

Ukraiński mur widać z kosmosu

– Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz budowy wielowarstwowej linii obrony – od miasta Sumy, gdzie w krótkim czasie przygotowano taką obronę, aż do Zbiornika Kijowskiego – powiedział Syrotenko w opublikowanej we wtorek rozmowie z państwową agencją Ukrinform.

Zbiornik Kijowski jest położony na północ od stolicy Ukrainy – Kijowa. Odległość do Sum w linii prostej wynosi około 300 km.

– Ta linia obrony jest budowana. Zaangażowano bardzo dużo sił i środków, by powstała ona w jak najkrótszym czasie – dodał generał. Wojskowy pochwalił się, że linia widoczna jest już z kosmosu.

Szkic przebiegu umocnień na granicy z Białorusią i Rosją

"Tworzymy warunki do wojny dronowej"

Syrotenko wyjaśnił, że wielowarstwowe umocnienia składają się z ogrodzeń z drutu kolczastego, tzw. piramid – betonowych bloków, które utrudniają poruszanie się ciężkiego sprzętu, oraz rowów przeciwczołgowych.

– Budujemy stabilną obronę, która jednocześnie zapewnia pole manewru naszym wojskom, ale przede wszystkim tworzy sprzyjające warunki do realizacji zadań przez nasze struktury bezzałogowe, na których spoczywa dziś główny ciężar atakowania przeciwnika – powiedział Syrotenko.