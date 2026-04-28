Ukraina szykuje umocnienia na granicy. Widać je z kosmosu

W. Rodak
Wojciech Rodak
dzisiaj, 15:10
Ukraina szykuje umocnienia na granicy. Widać je z kosmosu
Ukraina buduje wielowarstwową linię obrony na północnej granicy kraju. – Będzie się ciągnąć od północnych krańców Zbiornika Kijowskiego na rzece Dniepr do miasta Sumy na północnym wschodzie kraju – powiadomił szef ukraińskich wojsk inżynieryjnych, gen. Wasyl Syrotenko.

Ukraiński mur widać z kosmosu

– Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz budowy wielowarstwowej linii obrony – od miasta Sumy, gdzie w krótkim czasie przygotowano taką obronę, aż do Zbiornika Kijowskiego – powiedział Syrotenko w opublikowanej we wtorek rozmowie z państwową agencją Ukrinform.

Zbiornik Kijowski jest położony na północ od stolicy Ukrainy – Kijowa. Odległość do Sum w linii prostej wynosi około 300 km.

Ta linia obrony jest budowana. Zaangażowano bardzo dużo sił i środków, by powstała ona w jak najkrótszym czasie – dodał generał. Wojskowy pochwalił się, że linia widoczna jest już z kosmosu.

Szkic przebiegu umocnień na granicy z Białorusią i Rosją
Szkic przebiegu umocnień na granicy z Białorusią i Rosją

"Tworzymy warunki do wojny dronowej"

Syrotenko wyjaśnił, że wielowarstwowe umocnienia składają się z ogrodzeń z drutu kolczastego, tzw. piramid – betonowych bloków, które utrudniają poruszanie się ciężkiego sprzętu, oraz rowów przeciwczołgowych.

– Budujemy stabilną obronę, która jednocześnie zapewnia pole manewru naszym wojskom, ale przede wszystkim tworzy sprzyjające warunki do realizacji zadań przez nasze struktury bezzałogowe, na których spoczywa dziś główny ciężar atakowania przeciwnika – powiedział Syrotenko.

W. Rodak
Wojciech Rodak
Powiązane
Iskander wojna w Ukrainie Krym atak dronów
Rój dronów uderzył na Krymie. Potężny pożar bazy rakietowej
wojna w Ukrainie populacja Ukrainy demografia wojna w Ukrainie
Ukrainie grozi demograficzna katastrofa. Pokój może przynieść drenaż mózgów
zboże z Ukrainy Panoramitis Ukraina Izrael
Izrael kupuje od Rosjan kradzione zboże z Ukrainy. Kijów grozi konsekwencjami
Zobacz
|
Trzeba zapłacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Trzeba teraz płacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
wycinka drzew, zezwolenie, kara, prawo, opłata
Wycinka drzewa w obrębie swojej działki lub nieruchomości. Można wyciąć drzewo bez zezwolenia w 2026 roku?
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
