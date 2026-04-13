- Obecnie partnerzy dostarczają nam pociski do systemów Patriot. Niedawno otrzymaliśmy nową partię. Nadal współpracujemy ze wszystkimi partnerami, aby zapewnić funkcjonowanie systemów obrony przeciwlotniczej – powiedział Zełenski.

Ukraina otrzymała nową partię pocisków do systemu Patriot. Wołodymyr Zełenski potwierdza

Rozmowa prezydenta Ukrainy z prasą odbyła się w środę, ale jej publikację wstrzymano do piątku - poinformował Reuters. 5 kwietnia agencja Associated Press podała, że Zełenski jest zaniepokojony możliwym zmniejszeniem dostaw amerykańskich rakiet do systemów Patriot w kontekście trwającej wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

- Musimy przyznać, że nie jesteśmy dziś priorytetem. Dlatego obawiam się, że długotrwała wojna z Iranem spowoduje, że otrzymamy mniej wsparcia – zaznaczył w wywiadzie dla AP.

6 marca niemiecki tygodnik "Der Spiegel" poinformował, że Ukraina zużywa około 60 rakiet Patriot miesięcznie. Jeśli nowe dostawy będą ograniczane lub opóźniane, zapasy mogą się szybko wyczerpać. Pociski do systemów Patriot są dla Ukrainy krytycznie ważne, ponieważ są praktycznie jedynym skutecznym środkiem przechwytywania wystrzeliwanych przez Rosję rakiet balistycznych.

Brak pocisków do Patriotów "największym zmartwieniem". To kluczowa broń dla Ukrainy

Ukraina nie ma dziś równorzędnej alternatywy dla Patriotów w obronie przed tego typu zagrożeniem. Zełenski powiedział w marcu, że właśnie rakiety Patriot są jego "największym zmartwieniem", bo bez nich obrona przed rosyjskimi pociskami balistycznymi znacząco słabnie.

Systemy Patriot przekazane Ukrainie w ostatnich latach to w przeważającej części zestawy starszych generacji, pochodzące jeszcze z lat 80. i 90. XX wieku (z wyjątkiem nowszych egzemplarzy, jak np. ten dostarczony z Rumunii). Zostały one zaprojektowane głównie z myślą o wykorzystaniu pocisków PAC-2 GEM-T, choć część wyrzutni przeszła modernizację, umożliwiającą użycie nowszych rakiet z rodziny PAC-3, takich jak PAC-3 CRI oraz PAC-3 MSE. Te ostatnie wyposażone są w aktywny radar naprowadzający i dysponują bardziej efektywną, kinetyczną głowicą przeznaczoną do zwalczania celów balistycznych.