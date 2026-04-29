Będzie nowy podatek. Wiadomo, jakie firmy obejmie. Domański: Wpływy przekroczą 4 mld zł

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:35
Wpływy z podatku od nadmiarowych zysków mogą przekroczyć 4 mld zł – poinformował w środę w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zaznaczył, że wśród firm, które mogą zostać objęte daniną, jest m.in. Orlen.

Podatek obejmie firmy, które korzystają na obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie

- Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji (na wojnie na Bliskim Wschodzie – PAP) – powiedział w środę w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Trwają prace w Ministerstwie Finansów, chcemy, aby taki podatek od nadmiarowych zysków został wprowadzony jak najszybciej. (…) Wpływy z takiego podatku powinny przekroczyć 4 mld zł – poinformował.

Jakie firmy zapłacą?

Minister Domański był dopytywany o to, jakie firmy mogą zostać objęte podatkiem. - Orlen z całą pewnością może być objęty podatkiem – przyznał szef resortu finansów.

Obniżka podatków na paliwa i cena maksymalna paliw

Pytany był również o to, czy obniżka podatków na paliwa i maksymalne ceny paliw – czyli program CPN – będzie obowiązywać także w wakacje. Niedawno okres obowiązywania obniżonych podatków został wydłużony do połowy maja.

- Analizujemy sytuację – odpowiedział Domański. – Być może będą obowiązywać po 15 maja – dodał.

Regulacja rynku kryptowalut

Zapowiedział także, że będzie kolejna propozycja dotycząca uregulowania rynku kryptowalut.

- Będzie trzecia propozycja rządowa, trwają prace w Ministerstwie Finansów – poinformował Domański. – Ewentualne zmiany w stosunku do poprzedniej ustawy powinny dotyczyć dodatkowego zabezpieczenia inwestorów na tym rynku i większych kar dla potencjalnych oszustów, których - jak się okazuje - na tym rynku nie brakuje – dodał. – Doświadczenia z Zondacyrpto powinny skłaniać nas do bardziej restrykcyjnego podejścia do tego rynku – ocenił minister.

Podwyżka akcyzy na alkohol

Odniósł się również do propozycji skierowania środków z podwyżki akcyzy na alkohol na służbę zdrowia, złożonej przez minister funduszy i przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

- Ten projekt nie był ze mną konsultowany. Mamy zasadę w koalicji, że propozycje podatkowe i dotyczące większych wydatków powinny być ze mną konsultowane – powiedział Domański. - Będą kolejne projekty dotyczące akcyzy, małpek i opłaty cukrowej i będą to projekty rządowe – zaznaczył.

Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki zawetował propozycję podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej.

Podniesienie drugiego progu podatkowego nierealny?

Domański był pytany także o propozycję Polski 2050 dotyczącą podniesienia drugiego progu podatkowego (próg ten wynosi obecnie 120 tys. zł).

- Mamy duże potrzeby budżetowe, mamy duży deficyt, a taka podwyżka to koszt 11 mld zł. To są duże pieniądze – oświadczył minister.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
