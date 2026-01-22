Niedługo zacznie się sezon rozliczeń podatkowych. W usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione gotowe deklaracje dla milionów podatników (zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców).

Reklama

Reklama

Twój e-PIT dostępny od 15 lutego. Kto skorzysta z usługi?

W rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Jak przypomniano w komunikacie KAS, z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Logowanie bez kolejek: Profil Zaufany, bank, mObywatel i aplikacja mobilna

Z usługi można korzystać 24/7 na komputerze lub telefonie – również w aplikacji mobilnej e‑Urzędu Skarbowego. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e‑Dowód, bankowość elektroniczną, mObywatel) lub za pomocą danych podatkowych. Do aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Automatyczna akceptacja PIT-37 i PIT-38. Co stanie się 30 kwietnia 2026?

Jeśli podatnik samodzielnie nie złoży ani nie odrzuci deklaracji, PIT-37 oraz PIT-38 zostaną zaakceptowane automatycznie. Nastąpi to 30 kwietnia 2026 roku.

PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Które deklaracje trzeba uzupełnić samodzielnie?

Formularze PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L nie zostaną rozliczone automatycznie. Wymagają one uzupełnienia danych i samodzielnego zatwierdzenia przez podatnika.

Zwrot podatku nawet w kilka tygodni. Kiedy pieniądze trafią na konto?

Zwrot podatku nastąpi w terminie do 45 dni, jeśli podatnik złoży zeznanie w formie elektronicznej. W wielu przypadkach pieniądze trafiają na konto znacznie szybciej.