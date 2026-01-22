ZBP: Rozstrzygnięcie zgodnie z dotychczasową polityką banków

„Rozstrzygnięcie to jest zgodne z dotychczasową praktyką stosowaną przez banki i pozwala na kompleksowe rozliczenie stron w jednym postępowaniu. Dzięki dokonaniu potrącenia zostaje usunięta niepewność stron co do rozliczenia. Potrącenie jest korzystne nie tylko dla stron, ale też dla wymiaru sprawiedliwości, ponieważ nie będzie konieczne wytaczanie odrębnego powództwa o zwrot kapitału” - ocenił ZBP w komentarzu przesłanym PAP.

Reklama

Jak dodał, TSUE miał wskazać, że gdyby bank został pozbawiony możliwości podniesienia wobec konsumenta zarzutu potrącenia, „jego prawo do skutecznej ochrony sądowej zostałoby naruszone w sposób nieproporcjonalny”.

Decyzja TSUE

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania jednego z polskich sądów ws. kredytów frankowych. TSUE orzekał, czy i w jaki sposób bank może potrącić wzajemne roszczenia lub wzywać konsumenta do ich zapłaty.

TSUE w orzeczeniu stwierdził, że unijne przepisy nie stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego umożliwiającej podniesienie zarzutu potrącenia w sposób ewentualny. „Pod warunkiem, po pierwsze, że ta ostatnia wierzytelność (wartość udzielonego kredytu - PAP) nie zostanie uznana za wymagalną, zanim właściwy sąd ustali nieważność samej umowy, a po drugie, że fakt uwzględnienia takiego zarzutu nie pociąga za sobą rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania, które mogłoby zniechęcić konsumenta do skorzystania z praw przyznanych mu przez tę dyrektywę” - orzekł Trybunał.

Zarzut potrącenia - zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego - umożliwia pozwanemu obronę przez wykazanie dłużności pozywającego. Jeśli obie strony procesu są jednocześnie swoimi dłużnikami i wierzycielami, zarzut ten pozwala na rozliczenie do wysokości niższej wierzytelności.