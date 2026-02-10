Dlaczego inflacja dla seniorów jest wyższa niż dane GUS?

Głównym powodem, dla którego emeryci nie odczuwają spadku inflacji, jest specyficzna struktura ich wydatków. Przeciętne gospodarstwo domowe seniora przeznacza niemal połowę swoich dochodów na opłaty licznikowe oraz żywność, a kolejną dużą część na ochronę zdrowia. W 2026 roku zaobserwowaliśmy zjawisko, w którym tanieją dobra luksusowe, co skutecznie obniża ogólny wskaźnik inflacji, ale produkty bazowe takie jak pieczywo, warzywa sezonowe, czy nabiał wciąż notują wzrosty o kilka procent w skali kwartału. To sprawia, że realna siła nabywcza emerytury maleje, mimo nominalnej waloryzacji świadczeń.

Ceny leków w 2026 roku uderzają w portfele najstarszych

Największym ogniskiem drożyzny stały się obecnie apteki, gdzie ceny preparatów bez recepty oraz suplementów diety wzrosły o niemal jedną piątą w porównaniu do ubiegłego roku. Przykładowo popularne leki na nadciśnienie oraz preparaty wspomagające stawy, które w 2025 roku kosztowały średnio 45 złotych, dziś często przekraczają barierę 60 złotych za opakowanie. Nawet w przypadku leków refundowanych pacjenci odczuwają podwyżki wynikające z rosnących kosztów marży aptecznej i logistyki, co zmusza wielu seniorów do rezygnacji z pełnej terapii na rzecz zakupu tańszych zamienników lub mniejszej liczby dawek.

Koszty utrzymania mieszkania i opieki medycznej

Poza aptekami ogromnym obciążeniem pozostają koszty usług medycznych i rehabilitacji, które w 2026 roku stały się towarem deficytowym dla osób o niższych dochodach. Prywatna wizyta u specjalisty, na którą wielu seniorów decyduje się z powodu kolejek w ramach NFZ, kosztuje obecnie średnio o 50 złotych więcej niż przed rokiem. Do tego dochodzą rosnące czynsze w spółdzielniach, wynikające z konieczności modernizacji energetycznej budynków, co bezpośrednio przekłada się na wyższe opłaty eksploatacyjne, których nie są w stanie pokryć nawet najwyższe w historii dodatki osłonowe.

Jak przetrwać rok 2026 przy niskiej emeryturze?

Prognozy na drugą połowę 2026 roku wskazują, że choć inflacja ogólna może utrzymać się w ryzach, to koszty życia osób starszych będą nadal rosły w tempie dwucyfrowym. Aby zabezpieczyć swój budżet, seniorzy coraz częściej szukają oszczędności w programach lojalnościowych aptek oraz korzystają z bezpłatnych porad farmaceutycznych w celu optymalizacji wydatków na leki. Kluczowe dla stabilności finansowej tej grupy społecznej będzie wprowadzenie zapowiadanej drugiej waloryzacji emerytur, która mogłaby realnie zrekompensować wzrosty cen w sektorze medycznym i spożywczym.