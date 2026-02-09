Skąd wzięło się 1970 zł? Wyjaśniamy nową stawkę

Wiele osób pyta, dlaczego w lutym 2026 roku najczęściej padającą liczbą jest właśnie 1970,60 zł. To nie jest przypadkowa suma - to najbardziej prawdopodobna nowa wysokość emerytury minimalnej, która wejdzie w życie już za kilka tygodni. Mechanizm waloryzacji opiera się na twardych danych makroekonomicznych za rok poprzedni. Najprawdopodobniejszy wskaźnik, jaki zostanie ogłoszony przez resort, to 4,88 proc. Gdy zastosujemy go do obecnej bazy (1878,91 zł brutto), otrzymujemy właśnie 1970,60 zł. Dla seniora pobierającego najniższe świadczenie oznacza to realny wzrost miesięcznej wypłaty o około 84-85 zł "na rękę". Choć może się to wydawać niewielką zmianą, ta kwota jest "bezpiecznikiem" dla całego systemu dodatków.

Reklama

Reklama

Dlaczego 1970 zł to "silnik" dla trzynastek i czternastek?

Kwota 1970 zł jest kluczowa, ponieważ w 2026 roku staje się ona oficjalną bazą dla dodatkowych rocznych zastrzyków gotówki. W kwietniu 2026 roku każdy uprawniony emeryt otrzyma 13. emeryturę dokładnie w wysokości nowej stawki minimalnej, czyli 1970,60 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej, na konto wpłynie około 1793 zł. Z kolei jesienią, przy wypłacie 14. emerytury, ta sama kwota będzie punktem wyjścia, od którego ZUS zacznie odejmować złotówkę za każdą złotówkę przekroczenia progu dochodowego (który wynosi 2900 zł brutto).

Renta wdowia - nowy limit po waloryzacji

Wartość 1970 zł ma jeszcze jedno, ukryte znaczenie - wyznacza ona "szklany sufit" dla nowej renty wdowiej. Od 2026 roku seniorzy mogą łączyć własne świadczenie z 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku (lub odwrotnie), ale suma tych kwot nie może być dowolna. Zgodnie z prawem, połączone emerytury nie mogą przekroczyć trzykrotności emerytury minimalnej. Dzięki marcowej podwyżce o 4,88 proc., ten limit wzrośnie do poziomu 5911,80 zł brutto. To ważna bariera - każda złotówka nadwyżki ponad tę sumę zostanie przez system ZUS automatycznie potrącona z wypłaty.

Jak zmienią się portfele seniorów od marca 2026? Przykładowe wyliczenia

Zamiast skomplikowanych zestawień, warto spojrzeć na konkretne przykłady tego, co wskaźnik 4,88 proc. oznacza dla różnych poziomów świadczeń:

Osoby pobierające obecnie 2500 zł brutto, po 1 marca zobaczą na koncie kwotę o około 111 zł netto wyższą.

Przy emeryturze na poziomie 3000 zł brutto, realny zysk "na rękę" wyniesie około 116 zł miesięcznie.

Seniorzy z wyższymi świadczeniami, np. 4000 zł brutto, mogą liczyć na dodatkowe 155 zł netto każdego miesiąca,

natomiast przy kwocie 5000 zł brutto, portfel wzbogaci się o blisko 193 zł czystego zysku.

Najczęstsze pytania o emerytury w 2026 roku (FAQ)